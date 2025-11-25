“Seguir a Panamá”: Diego Vázquez sorprende a toda Honduras por lo que dice tras no ir al Mundial 2026 con Reinaldo Rueda

La selección de Honduras ha cumplido una semana de la dura eliminación del Mundial 2026. La Bicolor no pudo cumplir su objetivo de estar en la gran cita.

La H busca entrenador y en el horizonte han sonado nombres como el deLuis Fernando Tena y Pedro Troglio. Eso sí, también se habla de un interinato antes de que inicie el proceso camino al 2030.

Diego Vázquez, ex entrenador de la selección de Honduras, reaccionó ante todo lo que se ha dado en el país y realizó una propuesta de cómo debe ser el proyecto para el nuevo DT.

“Ya viendo, no es tan importante quién tiene que ser el técnico, sino lo más importante es establecer un objetivo claro con un proceso largo, que abarque selecciones juveniles, hacer una inversión, sin esa urgencia de resultados y que si pierde dos o tres partidos es un desastre y hay que quitarlo”, expresó en una entrevista con Chepe Bomba.

Diego Vázquez invita a Honduras a ser como Panamá

El técnico argentino asegura que los federativos de la Bicolor tienen que tener coherencia en su próxima decisión.

“Tener una coherencia desde la parte de la cabeza y establecer un proceso claro. Seguir el ejemplo como el de Panamá que con el Bolillo tuvieron un proceso largo y con Christiansen también, que pese a no ir al Mundial de 2022 lo bancaron y siguieron, ver ejemplos positivos y copiar en la forma que se puede”, sentenció.

Con esto, Vázquez invita a Honduras a tomar buenas deciones y no traer a un DT que venga a pasear, si no que se respete su proceso para regresar a una Copa del Mundo.