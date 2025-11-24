“Charlas muy positivas”: Pedro Troglio a punto de tomar una decisión importante mientras Honduras quiere su fichaje

Pedro Troglio sigue dando de qué hablar, el entrenador argentino salvón a Banfield desde descenso y “El Taladro” se mantiene en la primera división pampera.

Ante su buen papel ha salido a la luz un rumor que dicta que puede convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Honduras luego de que Reinaldo Rueda no los pudo clasificar al Mundial 2026.

Según Ángel Cabaña, periodista argentino, Banfield está a punto de llevar a convercer a Pedro para que se quede en el club hasta diciembre de 2026.

Pedro Troglio no llegaría a Honduras de momento

“Banfield mantiene charlas muy positivas con Claudio Caniggia (representante de Pedro Troglio) para que el ex entrenador de Gimnasia, siga como técnico del conjunto del Sur hasta el 31 de Diciembre de 2026”, informó.

Las negociaciones ya comenzaron y “El Taladro” se quiere quedar con Troglio para darle un voto de confianza tras salvarlos del descenso.

“¿La selección de Honduras? Puede ser, quién te dice. Ojalá, dios te oiga. Me encantaría algun día dirigir a una selección y poder ir a un Mundial. Fui como jugador y me gustaría ir como técnico”, expresó hace unos día el mismo entrenador.

