Toda Honduras impactada con la noticia que surge sobre el Fantasma Figueroa tras dejarlos fuera del Mundial 2026

Marco Antonio Figueroa prometió dejar a la selección de Honduras fuera del Mundial 2026 y lo cumplió. Ante Nicaragua, fue la única derrota que tuvo la Bicolor en las Eliminatorias de Concacaf.

La Federación Nicaragüense de Fútbol confirmó que “Fantasma” Figueroa no continuará como seleccionador nacional. El chileno dirigió 40 partidos, con 16 victorias, 7 empates y 17 derrotas, incluyendo la histórica eliminación de Honduras en la última fecha del clasificatorio.

Aunque logró llevar por primera vez a los pinoleros a una fase final de eliminatoria, no pudo cumplir la promesa de clasificar al Mundial 2026. Su ciclo termina tras la derrota 0-2 frente a Haití en Curazao.

Giro inesperado con el Fantasma Figueroa

Esto era algo que podía pasar, pero en las últimas horas ha surgido una información que Diario Diez de Honduras ha replicado.

“El polémico entrenador chileno no sigue como DT de Nicaragua y surgen rumores de que podría llegar a la Liga Nacional de Honduras“, informan.

A esto podemos añadirle que el rumor viene desde antes. El periodista hondureño Jesús Vélez Banegas expresó, en Todo Deportes Radio, que el Fantasma está en la mira de un equipo de la Liga Nacional de Honduras.

“El Fantasma es tonto, porque hay un equipo que está interesado en traerlo”, fue lo que dijo el pasado 18 de octubre tras las polémicas declaraciones:

“Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras y tenemos que despedirnos bien. Después veremos que pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití”, dijo.

Veremos que pasa con el futuro del técnico chileno, que ha dejado buenas sensaciones luego de paso por Nicaragua.