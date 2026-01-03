Es tendencia:
Honduras

Golpea a Marathón: Pablo Lavallén recibe la peor noticia desde Venezuela a horas de la Gran Final contra Olimpia; Panamá se sorprende

Marathón no esperaba lo que se está hablando desde Venezuela y es un golpe que Pablo Lavallén no esperaba antes de la Gran Final.

Juan Cruz Russo

Marathón ha recibido una mala noticias antes de la final con Olimpia.
Marathón está 100% enfocado en la final del fútbol de Honduras ante Olimpia, pero el mercado de fichajes no para y le ha dado una noticia que no esperaban en el verde.

En las últimas horas se confirmó que el conjunto esmeralda no contará con una de sus máximas figuras y una de las piezas claves por las que llegó hasta la Gran Final del Apertura 2025.

¿Qué jugador se irá de Marathón?

Diario El Heraldo, asegura que desde Venezuela le ha llegado una noticia muy mala a Pablo Lavallén y es sobre el panameño Iván Anderson.

El defensor deberá regresar al Monagas, club venezolano dueño de su ficha. La ida que tiene este equipo es cederlo a un mejor mercado que el hondureño, por lo que no seguirá en el verde.

El golpe no quedaría aquí, ya que si Anderson se va de Marathón, no podrá recibir el dinero que da FIFA por la presencia del panameño en el Mundial 2026.

Solo le quedaría César Samudio, quién es el arquero suplente que tiene Thomas Christiansen.

¿Cuándo y dónde se juega la final de ida entre Marathón y Olimpia?

  • Día: domingo 4 de enero
  • Hora: 4:30 pm (Honduras)
  • Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)
Iván Anderson no seguirá en Marathón, según lo que confirman en Venezuela.

