Machillo Ramírez rompió el silencio sobre el fichaje que tiene ilusionado a Alajuelense: “Es muy interesante”

El Machillo Ramírez brindó este martes declaraciones a los canales oficiales de Liga Deportiva Alajuelense, donde analizó el arranque del torneo, la condición actual del plantel y las decisiones que se han tomado en el mercado de fichajes.

Durante ese espacio, el estratega rojinegro también se refirió puntualmente a la situación de Kenneth Vargas, abordando su presente y el rol que podría tener dentro del equipo.

¿Qué dijo Machillo Ramirez sobre Kenneth Vargas?

Machillo Ramírez se refirió con buenos conceptos a Kenneth Vargas, destacándolo como un jugador interesante y con cualidades bien definidas que encajan en las necesidades del equipo tras la salida de Michel.

Machillo Ramírez – Alajuelense

“Es un muchacho muy interesante, tiene sus cualidades bien marcadas, que lo hacen parte de las necesidades que estábamos buscando al emigrar ya Michel“, afirmó el Machillo.

“Tal vez no es el mismo perfil, porque él es derecho y Michel izquierdo, pero sí mantener características similares a la que nos daba Michel”, comentó el Machillo Ramírez.

Kenneth Vargas – Liga Deportiva Alajuelense

De esta forma, Óscar Ramírez dejó claro que la incorporación de Kenneth Vargas responde a una necesidad dentro del proyecto deportivo de Liga Deportiva Alajuelense. Sobre este escenario confía en que sus características puedan aportar variantes al equipo y reforzar la competencia interna