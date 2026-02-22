“Tan feliz”: Michael Amir Murillo envía dardo a Marsella y Roberto De Zerbi tras marcar su primer gol con Beşiktaş

El panameño Michael Amir Murillo vivió una noche inolvidable al marcar su primer gol con el Beşiktaş, en la contundente victoria ante Göztepe, resultado que además permitió a su equipo arrebatar el cuarto puesto de la Superliga de Turquía. El defensor celebró con emoción un tanto que simboliza su consolidación en el fútbol otomano.

Tras el encuentro, Murillo no ocultó su alegría. “Quiero agradecer primero a Dios y luego a mis compañeros por esta gran victoria. Todo el esfuerzo que pusimos hoy en la cancha se vio reflejado en el marcador. Por eso estoy tan feliz”, expresó el lateral, quien destacó el respaldo del grupo y la conexión con la afición.

El rendimiento del jugador de 30 años fue respaldado por las estadísticas. Según Sofascore, recibió una calificación de 8.1, producto de una actuación completa: dos tiros a puerta, un gol, 36 de 47 pases completados —20 de ellos en campo rival—, además de cuatro despejes, una intercepción y cinco duelos ganados entre acciones aéreas y terrestres.

Más allá del tanto, Murillo mostró solvencia defensiva y proyección ofensiva, cualidades que lo han convertido en una pieza clave dentro del esquema del conjunto turco. Su capacidad para sumarse al ataque y responder en defensa quedó reflejada en cada intervención durante el partido.

El panameño también añadió: “Quiero agradecer mucho a mis compañeros. Me ayudan muchísimo. Como Amir Murillo, quiero seguir marcando goles y dando asistencias. Queremos ayudar a nuestro equipo y ofrecer un partido digno de nuestra afición”. Sus palabras reflejan compromiso y ambición.

Con este rendimiento, Michael Amir Murillo reafirma su crecimiento en el fútbol europeo y fortalece su presencia en la élite turca. El Beşiktaş no solo celebra una goleada y el ascenso en la tabla, sino también la consolidación de un jugador que apunta a seguir dejando huella en la temporada.