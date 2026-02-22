Este sábado, el Clásico Nacional fue para el Deportivo Saprissa que derrotó por 2-1 a la Liga Deportiva Alajuelense en su casa. Los dirigidos por Hernán Medford se impusieron con los goles de Luis Paradela y Ariel Rodríguez, mientras que Ronaldo Cisneros había anotado el empate parcial.

Después de lo que fue el final de los 90 minutos, un especialista de los clásicos como Rolando Fonseca analizó lo que fue el triunfo del Monstruo. Antes, el ex futbolista se refirió a los dos grandes polémicas que tuvieron lugar en La Cueva.

Se dieron dos situaciones que luego despertaron la polémica en los micrófonos de los protagonistas y también en las redes sociales. El árbitro Keylor Herrera, a través del VAR, cobró un penalti en favor de los morados que les dio el triunfo. Si bien no hubo muchas dudas del fallo, hay reclamos sobre una posible falta previa de Ariel Rodríguez.

La otra polémica estuvo vinculada a un penal que no se cobró en favor de Alajuelense. Desde el lado manudo, se mostraron muy molestos porque consideraban que debía haber pena máxima por una falta de Pablo Arboine dentro del área a Anthony Hernández.

La postura de Rolando Fonseca sobre las polémicas del clásico entre Saprissa y Alajuelense

Sobre el penal no pitado a la Liga, Fonseca comentó: “Si ya revisaste la del penal de Ariel, ¿por qué no revisas las otras? Vas a hilar muy delgado. Eso te puedo comprometer la herramienta del VAR. Si lo vamos a usar para una, usemoslo para todas. La herramienta vino a darnos tranquilidad, a evitar el error humano. A veces parece que no hay igualdad“.

Además, esto piensa sobre el penal que le dieron a Saprissa: “La jugada de Ariel, ese penal es pitado por el VAR. Se pasa desapercibida la jugada, no la vemos. Sigue la jugada y es pitado por el VAR. Cuando usted la ve, es penal. Esos penales con esas jugadas nos van a permitir volver el partido a un hilo muy delgado. Esa herramienta no era para tanto“.