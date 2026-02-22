Los ánimos en el Deportivo Saprissa están por las nubes después de una gran victoria contra la Liga Deportiva Alajuelense. El Monstruo pasa por un increíble presente desde la llegada de Hernán Medford, quien sólo conoce lo que es ganar hasta el momento.

A pesar de las buenas noticias que acumula Saprissa en estas últimas semanas, recientemente el periodista Kevin Jiménez reveló una que puede significar la salida de una figura importante para el técnico morado.

Geiner Segura recibe una oferta formal para dirigir en Nicaragua

Se trata de Geiner Segura, el asistente técnico del Pelícano. Según dio a conocer el periodista, desde Nicaragua están interesados en contar con los servicios del Fantasma.

“Ya existieron contactos con su agente, Erick Collado. Ya enviaron una oferta formal“, explicó Jiménez sobre la propuesta que mandó el Managua FC, equipo que pertenece a la Liga Primera de Nicaragua.

No obstante, el periodista aclaró que Segura “se encuentra muy feliz en Saprissa, por lo que una salida no será sencilla“. Teniendo en cuenta que está agradecido por la nueva oportunidad que tiene en el equipo tibaseño, sería raro que salga a pocas semanas de asumir.

Foto: José Cordero

Segura ha tenido oportunidades como entrenador principal únicamente en Costa Rica. Esta experiencia fuera del fútbol tico podría ser tentadora para él, ya que no trabaja como DT desde su salida de San Carlos en septiembre. De todas formas, parece difícil su partida a Nicaragua sabiendo que recién acaba de arribar a Saprissa.