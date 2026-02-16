“Acuerdo”: Héctor Castellanos deja respuesta final a Marathón y en este club jugará el resto de 2026

Marathón falló en el intento de hacerse de los servicios del mediocampista Héctor Castellanos, cuyo interés se mantuvo a principios de año, pero el futbolista será oficializado por su nuevo club.

El reporte del periodista Álvaro de la Rocha señala que Héctor “La Perrita” Castellanos será nuevo futbolista del Juticalpa de Humberto Rivera, quien ya lo dirigió en el Olancho FC.

Se espera que Castellanos firme su contrato en los próximos días y pueda debutar contra el Platense el domingo al igual que Christian Altamirano.

El mediocampista llega procedente del Génesis PN, equipo con el que jugó el torneo anterior, aunque sin gran suceso.

Castellanos de 33 años cuenta con una extensa trayectoria en la primera división de Honduras tras haber pasado por Victoria, Motagua, Olancho, Génesis y ahora el Juticalpa.

“Héctor Castellanos ha llegado a un acuerdo verbal con Juticalpa FC. Está proyectado que el mediocampista firme su contrato el próximo miércoles y se una a los entrenamientos de los ‘canecheros’. Llega como agente libre tras su paso por Génesis PN”, escribió el periodista.

