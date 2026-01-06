“Casting para volver”: la inesperada decisión que tomarían Henry Figueroa con Marathón para este 2026

Hace unos días se aseguró que Henry Figueroa iba a firmar su renovación con Marathón, pero ahora todo ha dado un giro inesperado por una información que se desprende desde Honduras.

El periodista Gustavo Roca ha dado a conocer que el jugador espera a terminar la serie final contra Olimpia para tomar una decisión con su carrera profesional.

Motagua, una opción muy fuerte para Henry Figueroa

“Todo indicaba que Marathón tenía renovado a Henry Figueroa, pero el defensor hondureño de gran torneo, está esperando el final del campeonato para tomar una decisión. Motagua busca un defensor central y el jugador ha entrado en el casting, a Henry no le desagradaría la idea de volver al nido”.

Figueroa fue un pilar en la era victoriosa de Diego Vázquez y siempre ha mostrado su cariño al equipo azul, ya que fue donde a conocer en el fútbol profesional.

Marathón tiene la propuesta sobre la mesa y Henry es el que va a decidir que hace con su carrera, el jugador ya jugó también para el Olancho FC en la Liga Nacional de Honduras.

Pablo Lavallén, DT verdolaga, de igual forma será vital para lo que decida Figueroa, quién es en la actualidad es uno de los mejores defensores en el país.

“Yo estoy agradecido con la gente de Motagua, allí nací, allí crecí y de allí salí al extranjero. Siempre seguiré siendo sangre azul, al Motagua siempre lo llevaré en el corazón, la afición siempre se acuerda de mí y espero algún día volver allí”, comentó el central en 2024.

