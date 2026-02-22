Sale a la luz lo que hablaron Keylor Herrera y el VAR sobre el penal que desató el escándalo en Alajuelense

Keylor Herrera y el VAR a cargo de Benjamín Pineda tuvieron un gran protagonismo en el clásico que se disputó en La Cueva este sábado. La Liga Deportiva Alajuelense reclamó que fue perjudicada por una polémica que pudo haber terminado en penal.

El Deportivo Saprissa, a diferencia de la Liga, sí recibió la pena máxima a su favor. Ariel Rodríguez fue quien cobró el penal y marcó el 2-1 definitivo para la victoria morada. No obstante, en el equipo rojinegro denunciaron que el árbitro y el VAR tomaron una decisión errónea sobre el final.

Cuando estaba por finalizar el encuentro, en Alajuelense reclamaron que hubo infracción de Pablo Arboine a Anthony Hernández dentro del área. Sin embargo, Keylor Herrera, con colaboración del VAR, determinó que no existía falta suficiente para cobrar penal.

ver también Apunta a la Fedefútbol: Joseph Joseph tomaría una tajante decisión contra el arbitraje por la derrota de Alajuelense

Este domingo, después de la gran polémica, el periodista Andrés González reveló una información que se desconocía hasta el momento. En el programa Estadio de Teletica dio a conocer detalles de la conversación que tuvieron el VAR y el árbitro Herrera.

¿Qué hablaron el VAR y Keylor Herrera en la supuesta falta de Arboine a Anthony Hernández?

“Esta acción la revisaron en el VAR. Keylor Herrera no ve penal, ve el agarronazo. Interpreta que no es penal. El VAR le confirma a Keylor que no es penal porque dicen que en el movimiento natural de la jugada sin cámara lenta el agarronazo no da para que el jugador de Alajuelense se tire y caiga de esa manera“, confesó el periodista.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, dio una explicación sobre lo que piensan en el VAR que podría desatar aún más enojo en Alajuelense: “En el VAR dicen que si se ve cuadro por cuadro más de uno puede decir que es penal“.