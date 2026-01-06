Es tendencia:
Olimpia vs. Marathón: ¿a qué hora y cómo ver la final de vuelta del Apertura 2025? Liga Nacional de Honduras

El fútbol de Honduras vive el último capitulo del Apertura 2025, se busca campeón entre Olimpia y Marathón.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Olimpia busca la Copa 40 y Marathón la 10 de su historia.
La final más repetida del fútbol hondureño llega a su noche decisiva. Olimpia y Marathón dejaron la serie totalmente abierta en la ida y ahora el título del Apertura 2025 se define en Tegucigalpa, con el “Chelato Uclés” listo para otra página grande del clásico.

El primer capítulo fue una locura: empataron 2-2 en San Pedro Sula, con goles de Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo para el Verde, y de Emanuel Hernández y Yustin Arboleda para los blancos. Con ese escenario, la vuelta se juega a todo o nada: el que gane, es campeón.

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

La final de vuelta del Apertura 2025 se disputará el:

  • Día: miércoles 7 de enero
  • Hora: 7:00 p. m. (Honduras)
  • Estadio: Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)

¿Por qué el León define de local? Por reglamento de la temporada, el equipo mejor ubicado en la tabla de la fase regular cierra la Gran Final en casa. Olimpia fue líder y Marathón escolta.

¿Dónde ver en vivo la final Olimpia vs. Marathón?

En Honduras, la final de vuelta entre Olimpia y Marathón se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Deportes TVC

¿Cómo llega Olimpia a la final contra Marathón?

El equipo de Eduardo Espinel llega con el impulso de haber sacado un 2-2 en la ida y con el plus de definir la serie en casa.

Resultados de Olimpia en la Triangular A:

  • Real España 0–1 Olimpia
  • Olimpia 2–0 Motagua
  • Motagua 1–1 Olimpia
  • Olimpia 1–0 Real España

¿Cómo llega Marathón a la final contra Olimpia?

Marathón rozó el golpe como local en la ida, pero ahora necesita una victoria en Tegucigalpa para cortar la tendencia histórica en finales.

Resultados de Marathón en la Triangular B:

  • Olancho FC 0–3 Marathón
  • Marathón 3–0 Platense
  • Platense 2–2 Marathón
  • Marathón 2–1 Olancho FC

¿Quién es el árbitro de la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

  • Árbitro: Said Martínez
  • Asistente 1: Walter López
  • Asistente 2: Christian Ramírez
  • Cuarto árbitro: Armando Castro
¿Cómo se define el campeón si el global termina empatado?

En la Gran Final se define por diferencia de goles en la serie. Si después del partido de vuelta sigue igualado, hay 30 minutos de tiempo extra y, si persiste, penales. No hay “ventaja deportiva” para ninguno.

Con el 2-2 de la ida, esto se traduce simple: el que gana el miércoles, es campeón; si empatan en la vuelta, van a alargue y penales

Historial en finales: las 12 definiciones Olimpia vs. Marathón

Hasta esta definición del Apertura 2025, Olimpia y Marathón jugaron 12 finales entre sí: Olimpia ganó 9 y Marathón ganó 3.

  • 1987–1988Olimpia campeón
     Ida: Olimpia 0–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
  • Clausura 2002Marathón campeón
     Ida: Marathón 4–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Clausura 2004Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Apertura 2004Marathón campeón
     Ida: Marathón 3–2 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–2 Marathón
  • Clausura 2005Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 2–1 Marathón
  • Apertura 2005Olimpia campeón
     Ida: Marathón 2–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 2–0 Marathón
  • Clausura 2008Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Apertura 2009Marathón campeón
     Ida: Olimpia 1–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 2–0 Olimpia
  • Clausura 2012Olimpia campeón
     Ida: Marathón 0–0 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Clausura 2014Olimpia campeón
     Ida: Marathón 0–0 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 0–0 Marathón
     Definición: Olimpia campeón por penales (4–2)
  • Apertura 2020Olimpia campeón
     Ida: Olimpia 2–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
  • Clausura 2024Olimpia campeón (global 5–3)
     Ida: Olimpia 3–1 Marathón
    Vuelta: Marathón 2–2 Olimpia
