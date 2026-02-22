“Deja un vacío inmenso”: fallece futbolista de Primera División y causa una fuerte conmoción en Costa Rica

Este domingo, se dio una fuerte noticia en el mundo del fútbol costarricense. Falleció una jugadora de la Asociación Deportiva Moravia, club que pertenece a la Liga Promérica femenina. Se trata de Tatiana Moya Valverde, futbolista del primer equipo.

Tatiana había sumado minutos el sábado en el empate por 0-0 contra Poacocí. En la madrugada del domingo, sufrió un terrible accidente automovilístico que, lamentablemente, le costó la vida.

El hecho fue en el sector de Ojo de Agua cerca de las 3:20 am según el informe del Organismo de Investigación Judicial. Aún se investiga la causa, pero Tatiana Moya iba junto a Fabi González, compañera del equipo, quien según informó Moravia se encuentra en recuperación.

Ambas chocaron contra un objeto fijo en la carretera. Rápidamente, fueron trasladadas al Hospital San Vicente de Paúl. Pese a la intervención de los médicos, desafortunadamente Tatiana terminó falleciendo a los pocos minutos.

La despedida de la Asociación Deportiva Moravia a Tatiana Moya Valverde

Su club, la Asociación Deportiva Moravia, emitió un triste comunicado en el que la despedían con un gran dolor.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestra querida jugadora Tatiana Moya Valverde, quien perdió la vida tras un trágico accidente automovilístico ocurrido el día de ayer“, anunció el club.

Y agregó sobre la pérdida de su futbolista: “Tati, fue más que una jugadora para nuestro equipo; fue una compañera, una amiga y una persona que siempre entregó su pasión, alegría y compromiso dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil“.