Lo aplaude todo Pumas: el gran gesto de Keylor Navas con un compañero que da que hablar en México

Este domingo, los Pumas Unam volvieron a ganar por la Liga MX. El equipo universitario superó a Monterrey por 2-0 y estiró el invicto en este Clausura 2026 para ubicarse a tres puntos del líder Chivas. Ya son cuatro victorias y tres empates desde que comenzó el campeonato.

Después del triunfo de los dirigidos por Efraín Juárez, quien estaba en duda hace algunas jornadas, el nombre de Keylor Navas tomó una gran trascendencia entre los aficionados felinos y también en el resto del fútbol mexicano.

El gesto de Keylor Navas para apoyar a José Caicedo en Pumas

El portero tico, tras festejar con la afición, tuvo un gesto que provocó los aplausos de la afición. Keylor señaló a José Luis Caicedo y pidió apoyo para él, ya que es uno de los futbolistas más criticados por los aficionados del conjunto universitario.

Rápidamente, ovacionaron a Keylor Navas por tener una acción digna de un capitán. Un pequeño gesto que puede cambiar el futuro de Caicedo en Pumas y su relación con los aficionados, quienes lo han abucheado a lo largo del campeonato.

El volante colombiano volvió a jugar este domingo después de varios encuentros. Ingresó cuando apenas quedaban dos minutos para el final. Efraín Juárez, ante el enojo de los aficionados y el rendimiento del jugador, había decidido no darle oportunidades.

Cabe resaltar que José Caicedo fue uno de los futbolistas que más había jugado en el campeonato pasado. Para el entrenador de los Pumas era titular indiscutido, aunque hoy su realidad es totalmente diferente.