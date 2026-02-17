“La prensa no dice nada”: grande de Honduras sufre el problema que nadie esperaba y da un ultimátum

Llevamos disputadas 6 jornadas del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El Real España de Jeaustin Campos es el gran protagonista y suma 14 puntos.

Olimpia ya sufrió su primera derrota ante Victoria, Motagua es intermitente, juega bien uno, pero no sabe mantenerse al otro y Marathón que tiene ‘empatitis’ sumado a un problema más grave.

Y es que el conjunto verdolaga, según lo que cuenta el periodista Manfredo Reyes, le debe dos meses de salario a sus jugadores.

“Como no es el Victoria ni Choloma, la prensa de Sps no dice nada. A ellos ya se les adeuda casi 2 meses, desde la muerte de Orinson Amaya éste equipo no es el mismo. Según me informan pagarán éste próximo viernes, si no lo hacen tambien nos informarán”.

Tweet placeholder

Ultimátum en Marathón por el problema que viven

Los jugadores esperan que el viernes 20 de febrero se les pague la deuda total para poder continuar con normalidad el torneo Clausura 2026.

La polémica está instalada, porque el periodista asegura que desde la muerte del presidente Orinson Amaya, la económia del club no se matuvo.

Hay otras versiones, como la de Esteban Guerrero que indican que en Marathón las cosas fluyen de la mejor manera.

Tweet placeholder