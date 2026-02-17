Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“La prensa no dice nada”: grande de Honduras sufre el problema que nadie esperaba y da un ultimátum

Un de los denominados grandes de Honduras está sufriendo un problema que pocos esperaban en la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Uno de los denominados grandes tiene un problema que nadie esperaba.
Uno de los denominados grandes tiene un problema que nadie esperaba.

Llevamos disputadas 6 jornadas del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El Real España de Jeaustin Campos es el gran protagonista y suma 14 puntos.

Olimpia ya sufrió su primera derrota ante Victoria, Motagua es intermitente, juega bien uno, pero no sabe mantenerse al otro y Marathón que tiene ‘empatitis’ sumado a un problema más grave.

Jeaustin Campos confirma su decisión final para medirse a LAFC y frenar a Son: todo Real España queda sorprendido

ver también

Jeaustin Campos confirma su decisión final para medirse a LAFC y frenar a Son: todo Real España queda sorprendido

Y es que el conjunto verdolaga, según lo que cuenta el periodista Manfredo Reyes, le debe dos meses de salario a sus jugadores.

“Como no es el Victoria ni Choloma, la prensa de Sps no dice nada. A ellos ya se les adeuda casi 2 meses, desde la muerte de Orinson Amaya éste equipo no es el mismo. Según me informan pagarán éste próximo viernes, si no lo hacen tambien nos informarán”.

Tweet placeholder

Ultimátum en Marathón por el problema que viven

Los jugadores esperan que el viernes 20 de febrero se les pague la deuda total para poder continuar con normalidad el torneo Clausura 2026.

Publicidad

La polémica está instalada, porque el periodista asegura que desde la muerte del presidente Orinson Amaya, la económia del club no se matuvo.

“Lo menospreciaron”: revelan que Olimpia rechazó tenerlo y el jugador tomó la peor venganza

ver también

“Lo menospreciaron”: revelan que Olimpia rechazó tenerlo y el jugador tomó la peor venganza

Hay otras versiones, como la de Esteban Guerrero que indican que en Marathón las cosas fluyen de la mejor manera.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Marathón sacude a Honduras con la respuesta a una polémica en la que se ve involucrado en pleno Clausura 2026
Honduras

Marathón sacude a Honduras con la respuesta a una polémica en la que se ve involucrado en pleno Clausura 2026

“Acuerdo”: Héctor Castellanos deja respuesta final a Marathón y en este club jugará el resto de 2026
Honduras

“Acuerdo”: Héctor Castellanos deja respuesta final a Marathón y en este club jugará el resto de 2026

Mensaje directo para Francis Hernández: Henry Figueroa le dice lo poco esperaban en Honduras
Honduras

Mensaje directo para Francis Hernández: Henry Figueroa le dice lo poco esperaban en Honduras

Dereck Moncada tiene conquistado a aficionados de histórico club europeo
Honduras

Dereck Moncada tiene conquistado a aficionados de histórico club europeo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo