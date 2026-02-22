A Javier López le preguntaron por el Saprissa vs. Alajuelense y esto respondió tras ganarle a Olimpia

El entrenador Javier López fue consultado sobre la razón por la que el clásico entre Saprissa y Alajuelense se juega a estadio lleno en Costa Rica, mientras en Honduras el juego entre Motagua y Olimpia se disputa con poca cantidad de aficionados.

El estratega fue claro al responder tras el triunfo que alcanzó su equipo 0-1 ante los melenudos y explicó que se trata de la falta de seguridad que se vive en los estadios de Honduras.

Al mismo tiempo expuso que, en parte también es lo poco atractivo que es el actual formato en el que clasifican seis de los once equipos a la fase final del torneo.

López recordó el triste episodio que marcó el partido anterior ante Marathón, cuando un aficionado de Motagua perdió la vida durante un enfrentamiento entre aficionados.

Por otro lado, también dijo que el triunfo ante Motagua no los hace perder el piso y que espera que el equipo siga manteniendo la misma química de cara a lo que resta del campeonato.

Las palabras de Javier López

Las diferencias con el fútbol de Costa Rica

“¿Qué falta? Lo primero es seguridad porque cuando uno ve ese tipo de episodios uno no se anima a venir con su familia. Seguridad para todo y para todos y luego este formato competitivo hace que partidos como el de hoy, aunque es importante en el día a día, no es importante para lograr los objetivos”.

“Creo que es importante el tema de la seguridad. Aprovecho para enviar un abrazo a toda la familia de nuestro aficionado. Que descanse en paz”.

La dinámica de Motagua

“Sabemos que debemos seguir ganando. Es importante y nos refuerza el camino que debemos seguir mostrando en entrenamientos como en partidos para que estos momentos se repitan una y otra vez. No es casualidad que hayamos ganado este clásico, es el trabajo de la semana”.

Lo que deben seguir haciendo

“Hay que estar unidos, ir trabajando día a día. Es gracias al trabajo de 33 jugadores, nuestra afición. A partir de ahí ojalá que sigamos mostrando estos resultados y la intensidad en los próximos compromisos”.