Honduras

Marathón sacude a Honduras con la respuesta a una polémica en la que se ve involucrado en pleno Clausura 2026

El presidente de Marathón reaccionó inmediatamente ante las acusaciones surgidas en redes sociales sobre rumores de deudas.

José Rodas

Por José Rodas

El once de Marathón posa previo a enfrentar a Motagua en el "Chelato" Uclés. Foto: X Marathón.
Luego que el periodista Manfredo Reyes asegurar que Marathón le adeuda dos meses de salario a la plantilla y cuerpo técnico del club, la reacción de la directiva no se hizo esperar en redes sociales.

Ante la circulación de esos datos, el presidente del club Daniel Otero respondió sin tapujos asegurando que se trata de información falsa, ya que el club tiene saldadas sus deudas a día de hoy.

La información que está proporcionando es totalmente falsa. El CT y la plantilla está 100% al día en sus pagos”, escribió Otero en su cuenta de X en respuesta al periodista que compartió los supuestos problemas económicos.

Ante eso, queda claro que los futbolistas y cuerpo técnico de Marathón no han puesto ni un ultimátum al club para el pago de sus salarios, ya que a día de hoy las deudas se encuentran salvados.

Así marcha Marathón en la Liga Nacional

Marathón marcha quinto en la tabla de posiciones con siete unidades en seis encuentros disputados en los que apenas ha logrado un triunfo, cuatro empates y una derrota.

En la fecha siete, Marathón tendrá que visitar el estadio Juan Ramón Brevé para enfrentar al Olancho FC de Jhon Jairo López.

