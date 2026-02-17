Marathón sacude a Honduras con la respuesta a una polémica en la que se ve involucrado en pleno Clausura 2026

Luego que el periodista Manfredo Reyes asegurar que Marathón le adeuda dos meses de salario a la plantilla y cuerpo técnico del club, la reacción de la directiva no se hizo esperar en redes sociales.

Ante la circulación de esos datos, el presidente del club Daniel Otero respondió sin tapujos asegurando que se trata de información falsa, ya que el club tiene saldadas sus deudas a día de hoy.

ver también “La prensa no dice nada”: grande de Honduras sufre el problema que nadie esperaba y da un ultimátum

“La información que está proporcionando es totalmente falsa. El CT y la plantilla está 100% al día en sus pagos”, escribió Otero en su cuenta de X en respuesta al periodista que compartió los supuestos problemas económicos.

ver también Jeaustin Campos confirma su decisión final para medirse a LAFC y frenar a Son: todo Real España queda sorprendido

Ante eso, queda claro que los futbolistas y cuerpo técnico de Marathón no han puesto ni un ultimátum al club para el pago de sus salarios, ya que a día de hoy las deudas se encuentran salvados.

Así marcha Marathón en la Liga Nacional

Marathón marcha quinto en la tabla de posiciones con siete unidades en seis encuentros disputados en los que apenas ha logrado un triunfo, cuatro empates y una derrota.

Publicidad

Publicidad

En la fecha siete, Marathón tendrá que visitar el estadio Juan Ramón Brevé para enfrentar al Olancho FC de Jhon Jairo López.