Olimpia está en crisis y Eduardo Espinel deja un mensaje que nadie esperaba a Jeaustin Campos

Eduardo Espinel encaró la derrota ante Motagua (0-1) y expuso a la falta de contundencia como de los problemas que enfrenta en el inicio del Clausura 2026 con Olimpia en el que apenas ha anotado seis goles en la misma cantidad de partidos.

Durante la conferencia de prensa Espinel recordó que durante el juego ante Victoria fue cuando más oportunidades generaron en ofensiva, pero sin alcanzar el volumen de gol deseado.

El estratega uruguayo reveló que le advirtió a sus futbolistas que este clásico se definiría por un gol al estar cerrado y muy disputado en la mitad de la cancha.

Por otro lado, Eduardo Espinel reconoció que le “preocupa y ocupa” la ventaja que está tomando el Real España de Jeaustin Campos como líder del Clausura 2026.

Las palabras de Eduardo Espinel

Lo que le faltó a Olimpia

“Se intentó lo que se había planificado, principalmente tener tiempo la pelota. Un rival que sabíamos que por ahí no iba a regalar el inicio desde el fondo. Lo que faltó, me parece a mí, fue algo que hicimos por momentos muy bien, que fue el llevar el balón de un lado al otro, el provocar mediante la llegada rápida de un lado al otro el balón mano a mano, principalmente en el primer tiempo, por el lado también de Kevin Güity, Edwin Rodríguez también por el otro, pero lo hicimos muy pocas veces”.

No generaron oportunidades

“Sabíamos que era un rival que por ahí podíamos hacerle daño provocando uno contra uno y no tuvimos mucho. No tuvimos mucho para generar después el meterla en el área. Entonces creo que por ahí en un partido muy parejo, era para un gol, se lo había dicho a los muchachos, que quisiera el gol y ganarla porque fue muy parejo. Creo que pecamos en esos detalles y bueno, después tuvimos que salir a buscar el resultado con un gol en contra, donde ya optamos por un plan B que no era el inicial, pero de todas maneras se intentó pero no pudimos llegar al gol a lograr el objetivo”.

¿Fue superior Motagua?

“No estoy de acuerdo, no superior y la tenencia menos. Si mira el partido, creo que tuvo los porcentajes más de tenencia nosotros y el que está equivocado en esa apreciación”.

La falta de contundencia

“Por ahí nos está faltando también la interpretación en los resultados que no se dan. Por ahí yo dije en la conferencia pasada, en el partido pasado, fue donde generamos mayor situaciones de gol contra Victoria desde el partido que yo he dirigido y no pudimos ganar ese partido. Tal vez antes con menos situaciones se concretaban los goles y bueno, son esas rachas que por ahí los niveles de los jugadores o los encargados generalmente de hacer los goles no están pasando por ese momento que nosotros queremos y que ellos quieren también, pero bueno, son rachas que pasan. No ha pasado en los 12 meses que hemos estado acá y acá seguramente la única posibilidad que hay es seguir trabajando sobre eso, ir buscando alternativas dentro del grupo que tenemos para ver quién puede encontrar ese gol que tanto buscamos”.

La ventaja de Real España

“Me preocupa y me ocupa, y si hay algo que he aprendido acá, con este formato, si bien la gente dice que Olimpia tiene que estar en el primer lugar siempre, en lo personal nosotros lo que queremos es salir campeón, no queremos salir primero de la fase regular. En definitiva hemos salido primero en los 12 meses y nunca hemos tenido la ventaja de utilizar esa ventaja para salir campeón. Entonces a mí me preocupa hoy ganar el próximo partido y me ocupa, y a partir de ahí después ir elevando en la tabla y por supuesto buscar el primer lugar, pero tampoco una desesperación para el gran objetivo que tenemos, que estando entre los seis podemos salir campeón perfectamente, que es el gran objetivo de este equipo”.