Este domingo, la Asociación Deportiva San Carlos sumó una importante victoria para meterse en el tercer puesto del Clausura 2026. De estar luchando para salvarse del descenso, los Toros del Norte se encuentran actualmente a un solo punto del líder Herediano, al que derrotaron por 1-0.

Después del triunfo contra el Team, el que habló en conferencia de prensa fue Paté Centeno, quien tuvo un encuentro especial por enfrentar al conjunto rojiamarillo por lo que fue su salida y aprovechó para mandarle un mensaje a la Unafut.

El técnico del cuadro sancarleño volvió a pegarle a la Unión de Clubes por la regla de los minutos sub-21. En la previa del partido contra Herediano, había dicho que el fútbol no se beneficiaba con esta orden que exigen a los equipos de la Liga Promérica.

Paté Centeno le habla a Unafut sobre la regla Sub-21

Este domingo, volvió a hablar sobre esta reglamentación y se puso en contra de la Unafut con un fuerte mensaje: “No me gusta la regla Sub-21, no me gusta que me condicionen“.

Este mensaje de Paté Centeno va en sintonía del pedido que hizo Hernán Medford antes del clásico: “Ojalá que la UNAFUT quite esa regla, porque esa regla no sirve para nada. ¿Sabe qué cantidad de jugadores jóvenes que se ponen a la fuerza? Si ustedes sacan el promedio, la cantidad de jugadores que ya no están… Usted dirá: “¡Ay, me acuerdo de aquel jugador que debutó en tal equipo y tal! A los dos años… ¡Pufff! Desapareció, porque fue a la fuerza, no fue por convicción”.

Justamente San Carlos, antes del inicio de la jornada 8, se ubicó como uno de los equipos que menos minutos sumó con esta regla. Además, tiene apenas a dos jugadores Sub-21 que utiliza. Ante Herediano, sólo estuvieron Emanuel Hernández, Kendall Gómez y Dylan Masís en el banco de suplentes.

