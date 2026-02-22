Luto en El Salvador: la tragedia que golpea al Mágico González y conmueve al mundo del fútbol

El fútbol salvadoreño atraviesa horas de profundo dolor tras la tragedia que golpea al Mágico González, ícono eterno del deporte en El Salvador.

La pérdida de su hijo ha generado una ola de consternación que trasciende generaciones y fronteras, uniendo al mundo del fútbol en torno a una figura que tantas alegrías dio dentro de la cancha.

Luto en la familia del Mágico González

El periodista Karsten Rivas fue uno de los primeros en confirmar el deceso y compartió un emotivo mensaje, señalando que todo El Salvador se une al dolor de la familia González ante una pérdida irreparable.

Por ahora, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el fallecimiento y la la familia ha pedido respeto en este momento tan sensible.

“Hoy El Salvador entero baja la voz. Un abrazo solidario y profundo para la familia de Jorge Mágico González, leyenda eterna de nuestra historia deportiva, ante la irreparable pérdida de su hijo Rodrigo González”, compartió Karsten Rivas en sus redes.

“No existen palabras que alivien un dolor tan grande. Ningún estadio lleno, ningún aplauso, ningún recuerdo glorioso puede compararse con el amor de un hijo”, puntualizó.

Este dolor alrededor del Mágico González se expande en el fútbol mundial ya que sigue siendo recordado como aquel mundialista en el 82 con la Selección del Salvador, su paso por el FC Barcelona y la leyenda que se convirtió defendiendo la camiseta del Cádiz.

Mágico González es una figura respetada más allá de fronteras, por lo que la tragedia que hoy lo golpea ha unido en solidaridad a aficionados, clubes y exjugadores de distintas partes del planeta.