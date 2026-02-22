Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández

Jesús Casas se encuentra en el listado de candidatos para ser el nuevo entrenador de la Selección de Honduras por recomendación de Francis Hernández; sin embargo, durante los últimos días dejó un mensaje que ya puso a pensar a la Federación de Fútbol.

Casas brindó una entrevista al medio Al Rabiaa Sports de Irak en el que aseguró que su salida de la selección de ese país le fue tan dolorosa que le llevó tiempo poder superarla.

“Pues hemos tenido muchas opciones de entrenar, pero ya digo, el proceso (de Irak) fue muy doloroso cuando salí de Irak y al principio no tenía ganas de entrenar, es decir, hasta el mes de junio quise parar y no quise escuchar nada porque estaba demasiado triste”, comenzó contando Casas.

Lo buscan hasta clubes de Europa

El estratega español reveló que ha recibido múltiples ofertas entre las que destacan la selección de China, Singapur e Indonesia, así como de clubes de Europa, pero ha rechazo por tema económico y porque no tenía claro el proyecto deportivo.

“A partir de ahí, hemos tenido cosas que no hemos querido aceptar porque no teníamos claro el proyecto deportivo, sobre todo porque el tema económico no vendía. Hemos estado cerca de firmar en alguna selección, como la de China, por ejemplo. Estuvimos cerca de firmar en China, pero al final decidieron por un técnico del país. Con Indonesia hubo contactos, con Singapur también estuvimos cerca, algún club importante de Europa también”, amplió.

Jesús Casas durante la entrevista con el medio Iraquí. Foto: Captura de pantalla YouTube.

No encuentra proyecto deportivo

Jesús Casas aseguró que de momento sigue sin encontrar el proyecto deportivo que lo llene a nivel deportivo y familiar; aunque no descarta que pronto pueda cerrar algo.

“Todavía no lo he encontrado, no tengo prisa, quiero encontrar el proyecto que de verdad me llene tanto a nivel deportivo como familiar y bueno, esperemos que dentro de poco pueda cerrar algo”, sentenció.

Entre tanto, La H sigue sin encontrar seleccionador y en las oficina de la federación ya suenan nombres como los del portugués Rui Jorge, quien ha dirigido las selecciones inferiores de su país.