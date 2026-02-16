Mensaje directo para Francis Hernández: Henry Figueroa le dice lo poco esperaban en Honduras

El defensor central de Marathón, Henry Figueroa expuso su deseo de regresar a la Selección de Honduras con el proceso que está llevando a cabo el nuevo director deportivo Francis Hernández.

El central hondureño no dejó escapar la oportunidad para explicar que está trabajando para su retorno con la selección absoluta con miras al Mundial 2030.

El mensaje de Henry Figueroa

“Indudablemente la selección siempre la tengo ahí en primer lugar, es algo a lo que un jugador siempre debe aspirar y más cuando estás pasando por un buen momento. Siempre tenemos que aspirar ahí y nunca voy a bajar los brazos, esperemos estar en este proceso”, dijo Figueroa tras el empate 1-1 ante Motagua.

“Esperamos formar parte de este proceso, para eso estamos trabajando”, insistió el central.

Y es que, es importante señalar que desde su llegada a Marathón ha mostrado su mejor nivel, tanto que los aficionados verdolagas lo han llegado a considerar como el mejor central en la actualidad.

El recibimiento a Henry Figueroa

El defensor central Henry Figueroa tuvo un polémico recibimiento en el clásico de las emes. Los aficionados de Motagua le lanzaron billetes con su cara.

A Figueroa le reclamaron su rechazo al Ciclón Azul, club al que tuvo la oportunidad de regresar para el actual torneo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.