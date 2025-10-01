Sanción de último momento: Concacaf vuelve a castigar a Jeaustin Campos mientras Real España se juega la clasificación en Copa Centroamericana

Concacaf volvió a castigar a Jeaustin Campos. Actualmente, el técnico cumple con una suspensión de 10 partidos que recibió a mediados de agosto. La misma se debió a gestos discriminatorios en el partido ante Municipal de Guatemala.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociado dio un nuevo informe sobre el entrenador oriundo de Costa Rica. Comunicó que un nuevo castigo cayó sobre su persona por el uso de comunicación electrónica.

“El Comité Disciplinario impuso una suspensión adicional de otros dos encuentros a Campos, al tiempo que aplicó una multa al Real España por usar ‘comunicación electrónica’ para eludir el cumplimento de una sanción”, señaló el organismo.

Pasado uno de los 10 cotejos que debía ausentarse y en suma de los dos que se le agregaron al timonel, está obligado a cumplir una suspensión de 11 partidos en la Copa Centroamericana. Un golpe antes de la vuelta con Plaza Amador.

Concacaf rechazó la apelación de Jeaustin Campos por la extensa suspensión

“Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante toda su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios”, fue el comunicado de Concacaf sobre los gestos realizados.

El propio Jeaustin Campos contó que Real España presentó la debida apelación para anular o, por lo menos, recortar su sanción. Finalmente, la misma quedó en la nada tras ser rechazada por la Confederación. Quedó fuera de sus chances.

“Al final, creo que no tuvimos un proceso. Desde el punto de vista jurídico lo más justo posible y entonces estamos con la posibilidad de buscar las alternativas para poder tener un proceso justo. Tomaron una decisión sin un proceso si testimonios de absolutamente nadie. Primero Dios, se pueda solucionar lo antes posible”, dijo.