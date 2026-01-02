Bajas confirmadas: la decisión que tomó Comunicaciones con dos referentes tras la llegada del Fantasma Figueroa

Comunicaciones continúa en pleno proceso de reestructuración. Tras quedar en el último lugar del Torneo Apertura 2025, la dirigencia se dispuso a realizar una serie de cambios para enderezar el barco. Comenzó la parte más dura de estos.

Iván Franco Sopegno dejó de ser el director técnico del equipo para regresar a las fuerzas básicas. Hoy mismo se despidió del plantel, al que dirigió solamente en los últimos 10 partidos. Su promedio de puntos fue de 0.90, realmente bajo.

Se dio la presentación oficial de Marco Antonio Figueroa, y con él se anunciaron algunas reuniones sumamente importantes para la venidera temporada. Además, se conocieron los nombres que están bajo evaluación y otros que no seguirán.

Comunicaciones confirmó dos bajas con la llegada del Fantasma Figueroa al club

Según informó El Tiki Taka Producciones GT a través de su página de Facebook, Matías Buzo Ipata también bajará a las divisiones inferiores del equipo, junto con Iván Franco Sopegno y Darío Corrales. Con esto se disipan varias de las dudas.

Además, habrá que seguir de cerca la evolución de José Manuel Contreras, como todo lo que se conozca sobre el raspado de José Corena. Hoy podría ser un día clave para las contrataciones o, mínimamente, los avances para este mercado.

Matías Buzo Ipata, preparador físico de Comunicaciones.

Fantasma Figueroa confirmó su arribo a Guatemala

Marco Antonio Figueroa arribó a Comunicaciones después de dirigir la Selección de Nicaragua entre febrero del 2022 y noviembre del 2025. Durante ese tiempo, mantuvo un total de 41 cruces y sacó un promedio de 1.34 puntos por cada uno.