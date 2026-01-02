Robos a Alajuelense: las cinco joyas que perdió la Liga y se transformaron en fichajes de Saprissa y Herediano

La salida de jóvenes promesas desde las diferentes canteras de los equipos de la Liga Promérica sucede con mayor frecuencia. Cada vez son más los jugadores que cambian de club sin haber llegado a la planilla profesional del equipo en el que se encuentran.

Es una problemática que sucede con mayor porcentaje en el Deportivo Saprissa, pero Alajuelense no es la excepción, ya que a lo largo de los últimos años ha perdido a varias promesas que luego terminaron de explotar tanto en el Monstruo como en Herediano.

Orlando Galo, uno de los casos más conocidos

Galo fue uno de los ejemplos más relevantes sobre la migración de la Alajuelense a Herediano. El futbolista que hoy juega en el Riga de Letonia salió del CAR, pero no tuvo el recorrido esperado en el primer equipo. Tras su debut a finales del 2017, en 2019 se marchó al cuadro rojiamarillo, donde se consolidó y ganó cuatro títulos. Completó casi 180 partidos y luego pasó al equipo en el que se desempeña actualmente.

Sin gloria en Alajuelense para ganarlo todo con el Saprissa

Joseph Mora se fue del Centro de Alto Rendimiento manudo sin haber jugado un partido como profesional. No pasó directamente al Saprissa (estuvo en Uruguay de Coronado y Belén XXI), pero fue Tibás el lugar en el que mostró su mejor versión. Allí conquistó los cuatro campeonatos nacionales que ganó en su carrera. En 2018 se marchó a la MLS, donde jugó durante cinco años entre DC United y Charlotte hasta regresar al cuadro morado.

Juan Pablo Vargas también explotó en Herediano

El defensor de la Selección de Costa Rica dejó Alajuelense con apenas nueve partidos como profesional. Estuvo cedido en Belén, pero fue en Herediano donde se encontró con el rendimiento que lo llevó a ser uno de los mejores legionarios de la Tricolor. Ahora, espera por su estreno con el Puebla de México en este nuevo año.

De la cantera de Alajuelense directo al Saprissa

Abraham Madriz llegó en 2023 para integrar las ligas menores del Saprissa, después de haber estado en el CAR de Alajuelense. El actual portero del Monstruo, habitual en las nóminas de Vladimir Quesada, hizo sus primeros pasos en la Liga. Ya en la entidad saprissista, pudo jugar 14 partidos desde su arribo.

Nicolás Azofeifa, un fichaje con polémica

La presentación de Azofeifa fue una de las más llamativas en Costa Rica, ya que Herediano lo presentó en 2021 y expuso una lista de jugadores que se fueron de Alajuelense al Team. En el fondo de la imagen, el equipo florense colocó a Juan Pablo Vargas, José Guillermo Ortíz, Francisco Rodríguez, Orlando Galo, Ariel Soto y Jonathan McDonald. De la Liga se fue a Puntarenas y automáticamente fue cedido al rojiamarillo.

