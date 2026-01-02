La Liga Deportiva Alajuelense presentó a Kenneth Vargas como primer fichaje para este Torneo Clausura 2025. El extremo derecho dejó Herediano y se sumó al equipo rojinegro en calidad de cedido, ya que su ficha pertenece al Hearts de Escocia.

Al arribo reciente del futbolista de la Tricolor, Machillo Ramírez podría contar con un nuevo jugador que habitualmente es parte de la Selección de Costa Rica y que juega en uno de los grandes de la Liga Promérica.

Se trata de Cristopher Núñez, quien es una “opción real” según comentó el usuario Sector Manudo en su cuenta de X. Además, explicó que hay “conversaciones en curso” con el Cartaginés. En caso de llevarse adelante, Alajuelense sumaría un gran jugador.

Si bien interesa a la Liga, los clubes no tienen un acuerdo hasta el momento, pero la situación podría cambiar en los próximos días. Si se termina de confirmar, sería una baja muy sensible para el cuadro de Cartago, ya que recientemente perdió a uno de sus principales referentes.

Amarini Villatoro suma malas noticias en Cartaginés

Marco Ureña acaba de ser dado de baja en los Brumosos, debido a que no renovó su contrato. El delantero experimentado ahora continuará su carrera en el Sporting FC, donde acaba de ser contratado Andrés Carevic, justamente quien se despidió de Cartago hace unas semanas.

Por el momento, Amarini Villatoro no tiene un buen inicio en sus primeros días como DT de Cartaginés. A la ida de Ureña, se le podrían sumar más de acuerdo a la información que circuló.