Extranjeros en la mira: Alajuelense sueña con otros dos fichajes bomba para pelear el bicampeonato con Machillo Ramírez

Con la llegada de Kenneth Vargas, la Liga Deportiva Alajuelense le dio inicio formal a su proceso de fortalecimiento de cara a un Torneo Clausura 2026 en el que buscará repetir la hazaña lograda en 2025 bajo la conducción de Óscar “Machillo” Ramírez para coronarse como el bicampeón de Costa Rica.

Lejos de conformarse con ese primer movimiento, en el entorno rojinegro saben que el mercado de fichajes todavía tiene mucho por ofrecer. El enorme flujo de ingresos que significó el tricampeonato obtenido en la Copa Centroamericana permite a los manudos seguir pensando en grande tras asegurar al ex Herediano.

LDA se ilusiona con romper el mercado

En las últimas horas, el periodista Gustavo Roca lanzó un anuncio que semanas atrás ya había sido adelantado por su colega Yashin Quesada: la Liga tiene en la mira a dos refuerzos extranjeros de primer nivel.

“El sueño que tienen los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense, el gigante de Centroamérica en la actualidad. Quieren juntar a Agustín Auzmendi y a Jorge Álvarez”, anunció Roca en una publicación a través de Facebook.

Dos refuerzos de absoluta jerarquía

En el caso del argentino Agustín Auzmendi, se trata de un centrodelantero de 1,81 metros y 28 años que actualmente milita en Godoy Cruz de Argentina, pero que, tras el descenso del club mendocino a la segunda división, está buscando cambiar de aires.

Auzmendi es un goleador probado que supo enamorar a la afición de Motagua durante su paso por Honduras, donde marcó 53 goles en 80 partidos. En su etapa en Godoy Cruz acumula 8 anotaciones en 31 encuentros.

Por su parte, Jorge Álvarez es considerado uno de los mejores volantes de Honduras y del fútbol centroamericano en la actualidad. El catracho ya había estado en el radar rojinegro en 2024, pero la negociación no pudo concretarse.

Con el Viejo León conquistó 9 títulos de liga, además de dos Ligas Concacaf, y registra 259 partidos disputados, con 20 goles y 11 asistencias, números que explican por qué los manudos vuelven a poner su nombre sobre la mesa.