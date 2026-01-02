La Liga Deportiva Alajuelense dio el golpe del mercado y se quedó finalmente con el fichaje de Kenneth Vargas. El futbolista de La Sele ya fue presentado como nuevo jugador manudo y estará ligado por un año en calidad de préstamo.

De manera inesperada, el extremo derecho abandonó al Club Sport Herediano después de haberlo sacado de Escocia. Estuvo apenas seis meses y tan solo disputó siete partidos desde que volvió a Costa Rica en busca de minutos valiosos.

Antes de confirmarse el traspaso, hubo una disputa entre Herediano y Alajuelense para quedarse con el futbolista. Sin embargo, la propuesta del conjunto manudo pesó, ya que ofertó más según confirmaron desde la directiva rojiamarilla.

Kenneth Vargas no se quedó en Herediano porque Alajuelense ofertó más

El gerente deportivo, Gustavo Gómez, habló con La Nación y confirmó los detalles de la salida de Vargas: “Nosotros nos manejamos con presupuestos y se nos salió. No podíamos optar por extender el préstamo si había que asumir más de lo que teníamos pensado. Se hizo una oferta, pero Alajuelense ofertó más y nosotros no”.

Herediano no quiso desplegar más dinero de lo que tenía presupuestado. Por eso, fue hasta donde pudo. Según pudimos conocer desde Fútbol Centroamérica, Kenneth Vargas recibirá un salario mensual de 15 mil dólares.

Sobre las pocas oportunidades que tuvo Vargas en Herediano, Gómez explicó que fueron decisiones que tomó el DT: “Herediano es una plantilla competitiva y fueron decisiones técnicas. El muchacho siempre tuvo disposición, nunca tuvo problemas, trabajó, pero se dieron decisiones técnicas y listo”.

