Jeaustin Campos define su futuro ante el interés de Jafet Soto y le deja claro a Miguel Herrera lo que espera del Honduras vs Costa Rica

El DT de Real España fue tajante en conferencia y contó cuál es plan ante el presunto interés de Herediano.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

El DT de Real España fue tajante en sus declaraciones.
Jeaustin Campos es una de las voces más escuchadas en Costa Rica y en Honduras sin ningún tipo de duda.

El ´Matatan´ se encuentra en Real España, pero es constantemente objeto de interés desde el fútbol costarricense.

Recientemente su nombre fue vinculado a la Selección de Costa Rica y ahora, tras la salida de Hernán Medford, parece que surge como uno de los tres candidatos de Jafet Soto para llegar al banquillo del ´Team´.

Jeaustin Campos le responde a Jafet Soto y define su futuro

Es bajo todo este ruido mediático que el entrenador respondió al interés de cualquiera que lo quiera contratar y dejó muy en claro lo que será de su futuro.

“Soy costarricense, pero no estoy metido en lo que pasa allá. Cada vez que suena algo, me traen problemas aquí y empiezan a hablar. Insisto: Quiero quedarme acá. Me encanta la ciudad y el equipo; estoy con el club a muerte, manejando muchas cosas. Ojalá Dios nos dé salud y la fortuna de permanecer mucho tiempo”, sentenció en conferencia de prensa.

Campos también se refirió al vital encuentro entre Costa Rica y Honduras en las Eliminatorias de Concacaf y le dejó claro a Miguel Herrera lo que espera.

“Ese partido será bonito para verlo con palomitas, porque la fortaleza de uno no es la del otro. Será un partido importante: Costa Rica es muy talentoso, pero también muy joven, y venir a este estadio no es fácil de asimilar. Es la primera eliminatoria para muchos de ellos, y eso puede inclinar la balanza. Allá en Costa Rica lo veo parejo. Yo daría un partido a cada uno, respetando la localía”.

Finalmente, el DT ´Catedrático´ confesó que nunca ha estado en su mente dejar al club y dirigir a La Selecta, pese a sus más recientes declaraciones.

“Tengo demasiado en qué pensar como para preocuparme por si el entrenador de Costa Rica se queda o no. Ellos verán con qué se rascan las pulgas, yo tengo las mías acá pensando el miércoles en uno de los partidos más importantes de mi carrera también y el club. Por el momento, enfocados en lo nuestro”.

Real España enfrentará a Plaza Amador este miércoles y el DT no podrá estar en el banquillo de suplentes por la suspensión de Concacaf.

