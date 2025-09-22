Jeaustin Campos define su futuro ante el interés de Jafet Soto y le deja claro a Miguel Herrera lo que espera del Honduras vs Costa Rica

Jeaustin Campos es una de las voces más escuchadas en Costa Rica y en Honduras sin ningún tipo de duda.

El ´Matatan´ se encuentra en Real España, pero es constantemente objeto de interés desde el fútbol costarricense.

Recientemente su nombre fue vinculado a la Selección de Costa Rica y ahora, tras la salida de Hernán Medford, parece que surge como uno de los tres candidatos de Jafet Soto para llegar al banquillo del ´Team´.

Jeaustin Campos le responde a Jafet Soto y define su futuro

Es bajo todo este ruido mediático que el entrenador respondió al interés de cualquiera que lo quiera contratar y dejó muy en claro lo que será de su futuro.

“Soy costarricense, pero no estoy metido en lo que pasa allá. Cada vez que suena algo, me traen problemas aquí y empiezan a hablar. Insisto: Quiero quedarme acá. Me encanta la ciudad y el equipo; estoy con el club a muerte, manejando muchas cosas. Ojalá Dios nos dé salud y la fortuna de permanecer mucho tiempo”, sentenció en conferencia de prensa.

Campos también se refirió al vital encuentro entre Costa Rica y Honduras en las Eliminatorias de Concacaf y le dejó claro a Miguel Herrera lo que espera.

“Ese partido será bonito para verlo con palomitas, porque la fortaleza de uno no es la del otro. Será un partido importante: Costa Rica es muy talentoso, pero también muy joven, y venir a este estadio no es fácil de asimilar. Es la primera eliminatoria para muchos de ellos, y eso puede inclinar la balanza. Allá en Costa Rica lo veo parejo. Yo daría un partido a cada uno, respetando la localía”.

Finalmente, el DT ´Catedrático´ confesó que nunca ha estado en su mente dejar al club y dirigir a La Selecta, pese a sus más recientes declaraciones.

“Tengo demasiado en qué pensar como para preocuparme por si el entrenador de Costa Rica se queda o no. Ellos verán con qué se rascan las pulgas, yo tengo las mías acá pensando el miércoles en uno de los partidos más importantes de mi carrera también y el club. Por el momento, enfocados en lo nuestro”.

Real España enfrentará a Plaza Amador este miércoles y el DT no podrá estar en el banquillo de suplentes por la suspensión de Concacaf.

