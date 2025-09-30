Plaza Amador vs. Real España: ¿A qué hora y dónde ver la vuelta de cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

Real España fue el único equipo hondureño que falló en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Olimpia y Motagua ganaron sus juegos.

La Máquina quiere lavar ese error y se mete a Panamá para intentar una remontada contra Plaza Amador, el mejor club del torneo hasta ahora. La ida quedó 0-1 a favor de los canaleros.

¿Cuándo juega Plaza Amador vs. Real España por la Copa Centroamericana 2025?

El juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana entre Plaza Amador y Real España está pactado para las 6:00 de la noche del miércoles 01 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Dónde ver EN VIVO Plaza Amador vs. Real España por la Copa Centroamericana 2025?

El cotejo se transmitirá desde por dos vías: por streaming a través de la plataforma de Disney+ que traerá el encuentro para toda Centroamérica, y también estará disponible por la señal de ESPN.

¿Cómo llega Plaza Amador?

El equipo panameño sigue demostrando que está en un alto nivel y en su último cotejo de su liga venció 3-0 al Independiente. En sus últimos dos juegos no ha recibido gol.

¿Cómo llega Real España?

La Máquina de Jeaustin Campos viene de empatar contra Olancho FC y ha dejado dudas a su afición, ya que su rendimiento no es el mejor.

La serie histórica entre Plaza Amador y Real España está 1-0 a favor de los panameños, ya que la ida fue la primera vez que se enfrentaron. Real España.

