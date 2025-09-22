Herediano busca DT: los 3 candidatos que podrían reemplazar a Jafet Soto en plena crisis florense

Tras la derrota ante Puntarenas FC, cuando el Club Sport Herediano anunció de manera oficial la salida de Hernán Medford del banquillo rojiamarillo, todas las miradas en Heredia se voltearon hacia la misma figura: la de Jafet Soto.

Como en tantas otras ocasiones, fue el presidente del Team quien dio el paso al frente y tomó las riendas del equipo. Este lunes, el jerarca ya dirigió el entrenamiento de un Herediano que marcha séptimo en el Apertura 2025 y necesita volver a ganar cuanto antes para encaminar una clasificación que hoy luce comprometida.

ver también Jafet Soto tomó una decisión y Hernán Medford no se calló: el DT dijo lo suyo tras ser despedido de Herediano

Sin embargo, desde la institución aún no se ha confirmado si Jafet se quedará hasta el final del torneo o si se trata de un interinato breve mientras se define un nuevo entrenador. Vale recordar que el propio presidente había asegurado semanas atrás que no volvería a dirigir en un largo tiempo, alegando motivos de salud.

Publicidad

Publicidad

Los 3 nombres que suenan en Heredia

En el programa Seguimos, los periodistas Kevin Jiménez y Fabián Borbón aportaron detalles sobre el futuro inmediato del banquillo florense. Según Borbón, la directiva de Fuerza Herediana ya tiene en carpeta tres posibles candidatos para reemplazar al caudillo florense, aunque aún no se decide si el movimiento se hará en medio de la temporada o recién en enero de 2026.

“Fuerza Herediano tendrá reunión esta semana. Se escucharon los nombres de Douglas Sequeira, que es muy amigo de Jafet, Jeaustin Campos, que está complicado con el tema contractual, y José Giacone“, reveló el comunicador.

Publicidad

El nombre de José Giacone vuelve a resonar en Herediano (Cacique Diriangén).

Publicidad

Actualmente, Sequeira dirige al Inter San Carlos en la Liga de Ascenso, mientras que Campos y Giacone ejercen en el extranjero: el primero al frente del Real España de Honduras, y el segundo como DT del Cacique Diriangén de Nicaragua.

Publicidad

La de Jeaustin Campos es una opción poco probable (Real España).

¿Jafet hasta final de temporada?

Por su parte, Kevin Jiménez opinó que lo más probable es que no haya cambios inmediatos en el banquillo y que Jafet se mantenga al mando por lo que resta del campeonato. “Para mí se va a quedar el resto del torneo. Le quedan 8 fechas a Heredia para cambiar el rumbo. Traer un técnico ahora sería perderse mínimo dos jornadas“, advirtió.

Publicidad

Publicidad

ver también Jafet Soto anuncia lo que todo el mundo esperaba escuchar sobre el nuevo estadio de Herediano: “Estamos muy felices”

Lo cierto es que el bicampeón nacional se encuentra en una situación crítica que amenaza su aspiración al tricampeonato. Con Jafet al frente —)sea como solución de emergencia o como apuesta definitiva—), el Team deberá reaccionar cuanto antes.