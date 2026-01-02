Destrato en Saprissa: Vladimir Quesada enfrenta la acusación por Akheem Wilson que lo deja expuesto ante la afición

En los últimos días, el periodista Kevin Jiménez informó que el segundo equipo de los New York Red Bulls II se encuentra interesado en Akheem Wilson, extremo de 18 años y una de las grandes joyas que hoy tiene la cantera del Deportivo Saprissa.

Pero a pesar de su cartel de promesa, el juvenil oriundo de Limón no es tenido en cuenta en el primer equipo tibaseño bajo la dirección de Vladimir Quesada; el entrenador morado tan solo le dio minutos en uno de los 18 partidos que dirigió en el Torneo Apertura 2025.

El dato llama la atención considerando que el anterior DT del Monstruo, Paulo Wanchope, había dejado ver su intención de comenzar a darle mayor rodaje a Akheem Wilson antes de su salida.

El reclamo que incomoda a Vladimir Quesada

Desde la página Saprimundo no dejaron pasar esta situación. Krishua Mora, la cara visible de la cuenta partidaria de los morados (que cuenta con más de 10 mil seguidores en Instagram y 30 mil en Facebook) compartió un video en el que dejó clara su opinión sobre el caso de la joya que tiene un pie en la MLS.

“El mismo tema de Dax Palmer. El mismo retrato. Kevin Jiménez tiró la noticia de que Akheem Wilson podría ir prestado al NY Red Bulls II, que están interesados en sus servicios. A ver: Saprissa negocia con un jugador que ni lo ponen, porque Wilson en el primer equipo jugó como dos mejengas en la era Wanchope y paré de contar”, disparó Mora. El paralelismo con el caso Palmer es acertado: pasó de no sumar minutos con Vladimir Quesada a dar el salto al AD Alcorcón.

“Aquí es donde yo me sorprendo, porque a pesar de que no juega, de que no tiene oportunidad en el primer equipo, otros sí se interesan en los jugadores de Saprissa. Pasó lo mismo con Dax Palmer: no jugaba y lo prestaron, porque el único que no ve potencial en los jugadores de Saprissa es el propio Saprissa”, añadió Mora.

“¿Qué sería de Akheem Wilson si jugara en el primer equipo, si por lo menos fuera tomado en cuenta en la planilla? Ahí llegaría una mejor oferta, sería más plata para Saprissa, llegado el caso de una venta. Buenísimo por Akheem Wilson, que va a tomar experiencia afuera, pero si estuviera fogueándose con los de primera sería todo más fácil. Hay que darle más oportunidad a los de divisiones menores, recuerden que son el futuro del Deportivo Saprissa”, concluyó el influencer, dejando en una posición incómoda tanto al entrenador tibaseño como a la directiva.