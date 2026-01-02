Es tendencia:
Ya aceptó: figura de Costa Rica se filtra como nuevo fichaje de Saprissa y confirma lo que todos querían saber

Uno de los fichajes más esperados por la afición será parte de Saprissa a partir del Clausura 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT tendrá a su tercer fichaje.
© SaprissaEl DT tendrá a su tercer fichaje.

El Deportivo Saprissa ya confirmó la contratación de dos futbolistas para el nuevo campeonato nacional. Tanto Tomás Rodríguez como Bancy Hernández se pondrán la camiseta morada en 2026, pero todavía falta anunciar el fichaje que tanto espera la afición.

Si bien el Monstruo comunicó la vuelta de los préstamos de Luis Paradela y Rachid Chirino, los morados aguardan por otro regreso como es el de Minor Álvarez, quien tiene todo listo para volver a Tibás tras su etapa en Guatemala.

El portero es el elegido para reemplazar a Esteban Alvarado, que semanas atrás confirmó su retiro profesional. Álvarez, de 36 años, tuvo sus inicios en Saprissa en 2010 y dejó el club en 2013 para ser jugador del Xelajú. En el medio pasó por Herediano y otros tantos clubes de Costa Rica y Guatemala.

El pedido que aceptó Minor Álvarez de un aficionado del Saprissa

Recientemente, un aficionado del Saprissa le solicitó un pedido especial que Minor parece haber aceptado. Mientras comunicaba en su cuenta de Facebook que se enfocaría en su próximo equipo, el portero respondió en los comentarios y ya se dejó ver como fichaje morado.

Si vienes a Saprissa deberías atajar con la gorra de Batman“, le sugirió el usuario Nelson Enrique Arias debido a la colaboración que lanzó el Monstruo en su uniforme con el personaje de ficción. A lo que Minor Álvarez respondió con dos emojis de firma de papeles que dejan en claro que aceptó lo propuesto por el aficionado de Saprissa.

Captura de Facebook

Captura de Facebook

Además, otro de los usuarios le dijo: “Póngase a trabajar, a entrenar fuerte que esta es la oportunidad de su vida“. El portero levantó el pulgar demostrando que irá por ese camino en su vuelta a Saprissa.

Captura de Facebook

Captura de Facebook

