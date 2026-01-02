Lejos de Herediano: Marcel Hernández sorprende con su nueva búsqueda en medio del mercado

Mientras el mercado de fichajes mantiene a Club Sport Herediano en el centro de la atención por posibles movimientos de altas y bajas, Marcel Hernández sorprende con una noticia que va por un camino distinto al puramente deportivo con el Team. El delantero florense puso el foco lejos del mercado tradicional y volvió a mostrar su faceta más personal y formativa.

Marcel Hernández y su proyecto

Más allá de su presente como futbolista de Herediano, Marcel Hernández continúa impulsando uno de los proyectos que más orgullo le genera: el AF Lankester, club del que es propietario y que busca consolidarse como una cantera integral de talento en Costa Rica.

A través de las redes sociales oficiales del equipo, se anunció la realización de visorías completamente gratuitas para todas las categorías, una iniciativa que refleja la intención del atacante cubano de seguir apostando por el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Las pruebas estarán dirigidas a jugadores desde la categoría U-9 hasta el equipo mayor, este último actualmente compitiendo en la Segunda B de Linafa. Las visorías se llevarán a cabo del 5 al 9 de enero en distintas sedes del cantón de Cartago.

Marcel Hernández busca el crecimiento de su club.

Las canchas habilitadas para las pruebas serán Tejar, El Carmen y San Rafael, y los horarios variarán según la categoría, información que el club ha estado compartiendo por medio de sus canales oficiales.

Un objetivo claro: formar personas y futbolistas

AF Lankester no es un proyecto improvisado. Marcel Hernández lleva tiempo siguiendo de cerca el crecimiento del club, con una visión clara: formar buenos futbolistas, pero también buenas personas, y competir con seriedad en cada una de las categorías en las que participa.

Mientras Herediano se mueve en el mercado y define su plantel para el 2026, Marcel demuestra que su mirada va más allá de la cancha profesional. Su apuesta por el desarrollo y la formación sigue creciendo, y ahora abre una nueva oportunidad para jóvenes talentos que sueñan con hacerse un nombre en el fútbol costarricense.