“Me encantaría”: referente de La Sele sorprende a Costa Rica sobre su regreso a Saprissa

En Saprissa ya lo exigieron meses atrás y el futbolista ahora confiesa su fanatismo por la camiseta morada.

Por Juan Fittipaldi

El líder de La Sele está dispuesto a volver.
Varias figuras de la Selección de Costa Rica que son parte de las convocatorias habitualmente pasaron por el Deportivo Saprissa. Una de estas se mostró muy predispuesta a regresar en un futuro, aunque no dio detalles de cuándo sería este regreso.

El que se ofreció a volver es Francisco Calvo, quien hoy se desempeña en el Al-Ettifaq de la Liga Pro Saudí. El defensor central y referente de La Sele habló con Diario Extra y confesó que estaría encantado en volver a vestir la camiseta del Saprissa.

Yo nunca lo he escondido, soy un saprissista más. Me encantaría en un futuro volver a Saprissa”, reveló Calvo sobre su corazón morado y la intención que tiene para regresar a Tibás.

En julio del 2025, mientras esperaba para firmar con un nuevo equipo, Francisco Calvo entrenó varias semanas bajo la supervisión de Paulo Wanchope. Por este motivo, Erick Lonnis intentó convencerlo para que se quede, aunque terminó prefiriendo la opción de Arabia.

Saprissa todavía deberá esperar por la vuelta de Francisco Calvo

El defensor de la Tricolor tiene contrato con el conjunto árabe hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, dispone de la opción de extenderlo por un año más si ambas partes están de acuerdo. Por lo que la vuelta a Saprissa se haría esperar.

Todos los indicios parecen indicar que renovará dicho vínculo, ya que Calvo es titular indiscutido en el Al-Ettifaq. Desde su llegada, disputó todos los partidos como titular. Además, solo fue reemplazo en uno, el de este viernes en la victoria por 2-0 contra Al Akhdoud. A los 85′ salió sustituido.

