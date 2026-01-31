“Salida”: Banfield hace saber a José Mario Pinto lo que pasará con su fichaje y todo Olimpia lo conoce

Se terminó la novela. José Mario Pinto continuará vistiendo la camisa del máximo ganador de Honduras, Olimpia, luego del alto interés mostrado por el Banfield de Pedro Troglio en Argentina.

El periodista argentino Matías Colombo dio a conocer que el fichaje de Pinto se cayó completamente y el jugador no podrá llegar al Taladro, al menos en el actual mercado de fichajes.

“Puede fallar dijo Tusam” y reconozco el error. Finalmente se cayó la llegada de Pinto”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Colombo aseguró que la información era concreta, pero se cayó cuando Eduardo Espinel dijo que primera se iba él antes que José Mario Pinto saliera de Olimpia.

“La info era concreta, se avanzó, se estancó, se reflotó y luego se volvió a caer tras palabras del técnico y la complicada salida desde Olimpia”, dijo.

Ya buscan otro extremo

Al no poder fichar a Pinto de 28 años, Banfield irá en busca del jugador argentino David Salazar, esto luego de levantar sus sanciones que le impedían inscribir jugadores.

Además de Salazar, el Taladro acordó las llegadas de Ignacio Pais y Thomas Rodríguez, según diversos reportes.

No sería extraño que José Mario Pinto sea renovado con Olimpia en los próximos días. El club le ofreció un incremento sustancial a su salario y tres años más.