Error viral: Bambino Pons cantó el gol al jugador equivocado de Alajuelense vs. LAFC por Concachampions 2026

El inicio del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 tuvo de todo: intensidad, emoción y un detalle que rápidamente se volvió viral. En apenas los primeros minutos del encuentro, el Morera Soto estalló con el gol tempranero de la Liga, pero la transmisión también dejó un momento insólito protagonizado por el relator de ESPN, Bambino Pons.

Apenas corrían tres minutos del primer tiempo cuando Santiago Van der Putten apareció para marcar el 1-0 parcial a favor de Alajuelense. El tanto desató la locura en las gradas y encendió la ilusión de los aficionados rojinegros, que veían a su equipo tomar ventaja en una serie clave de los octavos de final.

El insólito error del Bambino Pons

En medio de ese contexto, Bambino Pons gritó el gol con la energía que lo caracteriza, dándole la dimensión que tenía la anotación en ese momento del partido. Sin embargo, en pleno relato cometió un error que no tardó en llamar la atención: adjudicó el gol a Fernando Piñar, un nombre que nada tenía que ver con la jugada.

Lejos de corregir rápidamente, el relator llevó la confusión aún más lejos. Fiel a su estilo, improvisó una de sus clásicas canciones para celebrar el gol, pero volvió a mencionar a Piñar como el autor, reforzando el error en una transmisión que miles de aficionados seguían en vivo.

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El blooper no pasó desapercibido y en cuestión de minutos comenzó a circular en redes sociales. Los usuarios reaccionaron entre risas y sorpresa ante la equivocación, destacando lo insólito de la situación en un momento tan importante del partido.

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Así, lo que debía ser únicamente un arranque soñado para Alajuelense terminó sumando un episodio curioso que ya forma parte del anecdotario del torneo. El error de Bambino Pons, en medio de la euforia del gol, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en la Concachampions 2026.

Datos Claves

Santiago Van der Putten anotó el gol del 1-0 para Alajuelense al minuto tres.

anotó el gol del 1-0 para Alajuelense al minuto tres. El relator Bambino Pons adjudicó erróneamente la anotación al jugador Fernando Piñar .

adjudicó erróneamente la anotación al jugador . El encuentro corresponde a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.