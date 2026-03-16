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Rolando Blackburn sacude a toda Panamá con la decisión que nadie esperaba y la advertencia es clara en Honduras

El delantero panameño tomó una clara determinación en Honduras y mantiene en vilo su estadía en el fútbol de la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

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Rolando Blackburn de 36 años juega en el Victoria de la Liga Nacional de Honduras. Foto: La Prensa.
Rolando Blackburn de 36 años juega en el Victoria de la Liga Nacional de Honduras. Foto: La Prensa.

Rolando Blackburn tiene en duda su continuidad en el fútbol de Honduras y la decisión parece ser clara: no jugó en el último partido en el que su equipo Victoria cayó 2-3 ante el Platense en La Ceiba.

Blackburn habría decidido no jugar el encuentro ante la falta del pago de su salario, situación que mantiene en vilo al plantel y cuerpo técnico del club ceibeño.

Y es que la realidad económica que atraviesa el Victoria es más complicada de lo que parece, según han denunciado los propios futbolistas ante los medios de comunicación.

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El jugador Yahudel Lahera denunció que a algunos de sus compañeros les llegaron a cortar el servicio de energía eléctrica por la falta de pago.

“Es complicado, nos enteramos de esa noticia en la mañana (le cortaron la luz a cuatro jugadores), tengo entedido que lo andan resolviendo, pero eso no puede pasar, somos jugadores de primera división, somos responsables de enfrentar esto, ojalá cumplan con ese pendiente, que son jugadores que necesitan un descanso”, contó Lahera.

¿Se marcha Blackburn?

Durante las últimas horas, el periodista Manfredo Reyes informó que Rolando Blackburn estaría cerca de marcharse del Victoria por esa situación. El panameño ya lo había advertido semanas atrás.

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“Atención, el toro Blackburn podría dejar el Victoria”, escribió Reyes en su cuenta de X; aunque esa noticia no ha sido confirmada ni desmentida por el club.

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Lo que había advertido Blackburn

En febrero de este año, el atacante panameño de 36 años recordó que él conocía la situación, pero decidió volver al club porque le dieron garantías de pago, mismas que ahora no están cumpliendo.

“Aún sabiendo todo, me atreví a venir porque me dieron garantías y espero que se cumplan. Estoy enfocado dentro de la cancha y que hagamos las cosas bien. Es complicado, espero que no pasé. Cuando llegué puse los puntos claros para poder venir, aceptaron y esperamos que todo vaya bien”, dijo en aquel momento.

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Ahora, el jugador tendría sus horas contadas en Honduras, mientras el Victoria no encuentra la fórmula adecuada para superar la crisis económica que viene arrastrando desde torneos anteriores.

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