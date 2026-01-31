Es tendencia:
Honduras

Javier López sólo necesitó 5 palabras para revelar por qué sacó a este jugador de Motagua y expone una dura realidad

El entrenador de Motagua Javier López no se anduvo con rodeos para responder sobre la razón por la que el jugador no continúo en el club.

José Rodas

Por José Rodas

Javier López entrenará a Motagua en su segundo torneo de Liga Nacional.
“Yo hablo a la cara”, fueron las palabra del entrenador de Motagua Javier López, quien dejó clara la razón por la que Carlos Argueta salió del equipo con destino al Olancho FC.

El técnico español expuso una serie de argumentos para la falta de minutos del jugador que a su consideración tuvo que haber valorado previo a su salida.

“El tema de Carlos Argueta, como otros jugadores que estaban en Motagua, teníamos una plantilla muy densa. Voy a hablar de datos reales, el jugador pierde la objetividad de los datos”, comenzó diciendo en entrevista con Deportes TVC.

“Los datos reales de enero a junio del año anterior tuvo cero titularidades y 196 minutos acumulados, esa era su estadística. Con este cuerpo técnico en 17 partidos jugó 498 minutos y disfrutó de cinco titularidades”, añadió López.

Mejores jugadores que Argueta en la derecha

El estratega de Motagua añadió que en la latera derecha cuenta con jugadores como “El Búho” Meléndez, considerado por muchos como el mejor marcador en esa banda.

“Para algunos jugadores eso puede ser poco, pero en esa posición tenemos al Búho (Christopher Meléndez) que todos ustedes están de acuerdo que es el mejor lateral marcador de aquí de la liga, está Luis Santamaría y Jonathan Argueta. Ese contexto es a veces difícil hacérselo saber a un jugador”, amplió el técnico español.

Javier López: “Yo hablo de frente”

López amplió que a Carlos Argueta, Motagua le ofreció salir cedido o la liquidación y el jugador decidió la última alternativa y así firmar libre con Los Potros de Olancho.

“Soy un entrenador de hablar a la cara de frente. El siete de enero él ya no estaba en la plantilla, había optado por salir del club. El club le dio dos opciones: salir cedido o la liquidación y él optó por la liquidación“, puntualizó.

Yo deseo que sea feliz, lo he visto jugar muy bien estos dos partidos, me tiene muy contento”, cerró el técnico del Ciclón Azul.

