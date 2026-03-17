Jesús Casas dice lo que nadie se anima del “Choco” Lozano y hace reveladora confesión de su vínculo con Honduras

El nombre de Jesús Casas se comenzó a hacer conocido en Honduras cuando apareció entre los candidatos para hacerse del cargo de la Selección absoluta; sin embargo, su vínculo iba más allá del fútbol, según contó a Fútbol Centroamérica.

El DT confesó que la oferta del director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) lo hizo dudar hasta el último momento sobre si tomar destino Centroamérica o Asia, continente en el que finalmente encontró espacio en la primera división de Singapur.

ver también Exclusiva: Jesús Casas destapa toda la verdad y cuenta por qué no firmó con la Selección de Honduras

Casas recordó que uno de los traductores es un completo fanático de Honduras, tanto que llegaba a las concentraciones de la selección de Irak vistiendo los colores de La H. A eso, se le sumó una cercana amistad con un hondureño.

Además, no dejó escapar la oportunidad para contar que la idea a instaurar en el fútbol de Honduras es similar a lo realizado por Francis Hernández y José Molina en España.

Su vínculo con Honduras

¿Cuáles fueron las situaciones del proyecto que lo hicieron dudar entre el fútbol de Singapur y la selección de Honduras?

“Primero, evidentemente, es un país al que me une cierta afinidad, por amigos”.

“El traductor que tuve en Irak es un enamorado de Honduras, y de hecho, viajaba allí de vez en cuando con la camiseta de la selección hondureña. El novio de una amiga nuestra es hondureño, así que por ahí teníamos muchos lazos. Aparte, creo que la selección cuenta con grandes jugadores”.

Publicidad

Publicidad

“Más allá de los jugadores, el proyecto que quieren instaurar, desde las secciones inferiores hasta la selección absoluta, de tener un mismo proyecto, una misma metodología y un modelo de juego, es algo muy atractivo. Ya sé que tanto Francis como ahora con Molina, fueron capaces de instaurarlo en la Federación Española de Fútbol con grandes éxitos, así que eso también era muy ilusionante”.

Publicidad

Ya conocía al Choco Lozano

Casas, originario de Cádiz, recordó a Anthony “El Choco” Lozano por su pasado en el equipo de esa ciudad en la que se ganó el respeto de los aficionados. Sobre el delantero admitió que con la Selección de Honduras quizá le quede poco por su edad.

Publicidad

ver también “Quise llevármelo”: Jesús Casas defiende a José Francisco Molina y revela la verdadera razón por la que Honduras lo eligió como DT

¿Conoce a jugadores como Kevin Arriaga, del Levante de España, o Luis Palma, que juega en Polonia?



“Sí, bueno, soy de Cádiz, en España, y allí tuvimos a Choco Lozano. Sé que es un futbolista que, por edad, quizá no le quede mucho tiempo en la selección, pero lo conocíamos. Además de otros muchos jugadores, el staff ya había comenzado a mirar”.

Publicidad

“Es diferente a un club, porque en un club, cuando llegas, ya tienes a la gente bajo contrato. En una selección, en cambio, tienes que adaptarte, ver más a fondo el fútbol del país, ir a la liga, conocer a los entrenadores hondureños, que te puedan dar un primer filtro. Después, claro, tomas tus decisiones y empiezas a tener un conocimiento más profundo. Pero esos primeros pasos ya estaban claros”.