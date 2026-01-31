Eduardo Espinel recibe grata noticia para el juego de Olimpia vs. América en la Concachampions

El entrenador uruguayo Eduardo Espinel recibió una grata noticia previo al juego que enfrentará a Olimpia ante el América el próximo 3 de febrero en la ida de la fase eliminatoria de la Concachampions.

Se trata de la recuperación de Yustin Arboleda, quien ya superó sus molestias provocada por un hematoma en la parte baja del glúteo, según reportes del periodista Jafeth Moreno.

El delantero honduro-colombiano podrá ser seleccionado por Eduardo Espinel si así lo desea, tras las ausencias en las primera dos jornada de la Liga Nacional de Honduras.

Yustin Arboleda venía sufriendo la molestia desde la gran final ante Marathón en la que Olimpia se coronó bicampeón del fútbol hondureño alcanzando su título 40.

Desde ese momento, Arboleda ha venido entrenando por aparte en el inicio de este nuevo campeonato y estuvo ausente el triunfo de Olimpia ante Génesis PN y el empate ante el Olancho FC.

Olimpia sumó solo dos fichajes

Pese a las bajas de Marcos Montiel, Edwin Solano, Kevin López, Andrés Salázar y Dereck Moncada; el cuadro melenudo apenas sumó a Onán Rodríguez y al uruguayo Santiago Ramírez.

También regresaron al club Félix García y Raúl García, quienes estaban fuera del club en condición de préstamo.

Se esperaba que el club Melenudo sumará un nuevo futbolista; sin embargo el tiempo no le ajustó al equipo. Sonaban Bruno Veglio y Nicolás Schiappacasse.