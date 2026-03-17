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Alajuelense vs. LAFC EN VIVO: minuto a minuto de la vuelta de los octavos de final de Concachampions 2026

LD Alajuelense vs. LAFC se jugarán el pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Siga por acá las principales incidencias del partido.

La Liga llegó al Morera Soto

El autobús de los tricampeones espera por el transporte de LAFC, que viene por detrás y bien escoltado, para ingresar juntos al estadio.

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Hora exacta del partido

Según la Concacaf, el pitazo inicial será a las 7:06 p.m. de Costa Rica (8:06 ET de Estados Unidos).

¡Bienvenido al minuto a minuto de Alajuelense vs. LAFC!

Se vienen los últimos 90 minutos de la serie que definirá al primer clasificado a cuartos de final de la Concachampions 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Alajuelense vs. LAFC EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta.
© GettyAlajuelense vs. LAFC EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta.

Liga Deportiva Alajuelense tendrá una cita con la historia en la noche de este martes (7:00 p.m.), cuando reciba a LAFC por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 en un Estadio Alejandro Morera Soto con llenazo confirmado.

El global está empatado 1-1, pero los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez buscarán sacar ventaja del empuje emocional de la afición rojinegra, del clima hostil que les hará vivir a los de la MLS y, sobre todo, de la regla del gol de visitante, que puede ser un arma de doble filo.

Los angelinos necesitan anotar y potencia de fuego es precisamente lo que les sobra, con Heung-Min Son y Dennis Bouanga liderando el ataque. Además, llegan motivados al cruce después de haber derrotado 2-0 a St. Louis City en el certamen doméstico, donde están invictos hace ya cuatro juegos. La Liga, por su parte, sumó su tercer gane en fila en el Clausura 2026 ante Pérez Zeledón (0-0).

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Recuerde que este encuentro será transmitido en Costa Rica y el resto de Centroamérica por la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN. ¿Volverán los manudos a dar el golpe ante otro equipo estadounidense como lo hicieron en la edición 2014/2015, frente a DC United?

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