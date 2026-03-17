Alajuelense no solo quedó afuera: la cifra millonaria que pierde al ser eliminado por LAFC de la Concachampions 2026

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf 2026 dejó mucho más que un golpe deportivo. El conjunto rojinegro cayó 2-1 ante Los Angeles FC en el Morera Soto, en un final dramático que selló el 3-2 en el marcador global, y con ello no solo se despidió del torneo, sino también de una importante suma de dinero que pudo haber fortalecido las arcas del club en un momento clave de la temporada.

El partido tuvo todos los condimentos de una noche internacional. Alajuelense compitió de igual a igual, sostuvo la serie durante largos pasajes y estuvo muy cerca de forzar un desenlace distinto. Sin embargo, el gol sobre la hora del equipo angelino terminó por inclinar la balanza y dejar a los manudos sin premio en casa, en un estadio que había respondido con un gran ambiente.

¿Cuánto dinero se pierde Alajuelense por no pasar de fase?

Más allá de lo futbolístico, el impacto económico de la eliminación no es menor. Avanzar a los cuartos de final de la Concachampions no solo representa prestigio deportivo, sino también un ingreso directo por parte de la Concacaf. El premio por superar esta fase asciende a 300 mil dólares, una cifra que Alajuelense deja de percibir tras quedar fuera del certamen.

En el contexto del fútbol centroamericano, este tipo de ingresos adquiere un valor significativo. Los aproximadamente 140 millones de colones que otorga la organización pueden marcar diferencias en la planificación deportiva, ya sea en refuerzos, infraestructura o sostenimiento de la plantilla a lo largo del año.

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Para Alajuelense, la eliminación duele doble. Por un lado, por la forma en que se dio el resultado, con un equipo que mostró competitividad ante uno de los rivales más fuertes de la MLS. Por otro, porque la clasificación a la siguiente ronda estaba al alcance y significaba también un alivio económico en un torneo que cada vez adquiere mayor relevancia en la región.

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Ahora, el equipo dirigido por Óscar Ramírez deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en los objetivos locales. Sin embargo, la sensación que queda en el entorno manudo es que no solo se escapó una clasificación histórica, sino también una cifra millonaria que podría haber cambiado el panorama del club en el corto plazo.

Datos Claves

Alajuelense quedó eliminado ante Los Angeles FC con un marcador global de 3-2 .

quedó eliminado ante Los Angeles FC con un marcador global de . El club dejó de percibir 300 mil dólares (140 millones de colones) por la derrota.

(140 millones de colones) por la derrota. Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, deberá ahora enfocarse únicamente en los objetivos locales.