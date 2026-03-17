Refuerzo para la 41: Hernán Medford recibe la noticia que ilusiona a todo Saprissa en el Clausura 2026

Con el Deportivo Saprissa habiendo disputado ya doce jornadas del Torneo Clausura 2026, una de sus principales figuras todavía no ha podido sumar ni un solo minuto en cancha. Se trata de Fidel Escobar, quien continúa en proceso de recuperación tras una intervención para tratar una hernia lumbar que arrastraba desde hace tiempo.

El procedimiento se realizó durante la pretemporada y, desde entonces, el cuerpo médico del Monstruo, encabezado por Esteban Campos, ha manejado el caso con cautela, evitando poner plazos concretos para su regreso. Sin embargo, desde Panamá llegó una actualización que cambia el panorama en Tibás.

ver también Saprissa pierde a Luis Paradela: se confirma la noticia que lo aleja de Costa Rica y golpea a Hernán Medford

Fidel Escobar tiene fecha de regreso

En conferencia de prensa, el seleccionador de la Marea Roja, Thomas Christiansen, fue consultado por la situación del “Comandante”, cuya ausencia genera preocupación pensando en el Mundial 2026.

“He hablado con Fidel, sabemos cómo está su situación y él está recuperándose. Supuestamente a finales de marzo o los primeros días de abril debería estar otra vez de vuelta”, reveló el técnico español.

“La verdad es que el tema de las hernias son jodidas, pero creo que hay tiempo todavía para ver cómo evoluciona esa lesión. Lo que me informaron a mí es que iba a estar otra vez a principios de abril o finales de marzo”, agregó Christiansen.

El canalero se recupera de una hernia en la columna.

Publicidad

Publicidad

Un regreso clave para Medford

De confirmarse este escenario, la noticia representa un verdadero refuerzo para Hernán Medford, que podría recuperar a una pieza fundamental en el mediocampo en plena recta decisiva del campeonato.

ver también “Hay molestia”: Campeón con Saprissa dice lo que nadie se anima sobre Tomás Rodríguez e involucra a Hernán Medford

La ausencia de Escobar se ha sentido en el mediocampo morado, especialmente tras la baja de Sebastián Acuña, quien estará fuera de las canchas al menos hasta junio.

Publicidad

En síntesis

Fidel Escobar no ha jugado en el Clausura 2026 tras ser intervenido por una hernia lumbar en la pretemporada.

tras ser intervenido por una hernia lumbar en la pretemporada. Thomas Christiansen adelantó su regreso : podría volver a finales de marzo o inicios de abril.

: podría volver a finales de marzo o inicios de abril. Su vuelta sería clave para Saprissa, que también perdió a Sebastián Acuña por lesión y necesita reforzar el mediocampo.