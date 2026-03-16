“Títeres y payasos”: presidente de Marathón estalla contra José Francisco Molina y su convocatoria en la Selección de Honduras

Luego que José Francisco Molina presentará su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Honduras; el presidente de Marathón Daniel Otero estalló en contra del DT y del director deportivo Francis Hernández.

La razón es simple: el estratega español no convocó un solo jugador de Marathón para el juego amistoso ante Perú del próximo 31 de marzo en Leganés, España.

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Para Otero, la no convocatoria de los futbolistas del Monstruo Verde es una represalia en su contra debido a los reiterados cuestionamientos que ha hecho de forma pública en contra de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

En ese sentido, Otero consideró que aunque Marathón no haya hecho una buena primera vuelta, jugadores como Alexy Vega y Carlos Pérez tenían que aparecer en el listado de José Molina.

Payasos, ineptos y miopes fueron los calificativos que usó Otero en una entrevista con el periodista Rely Maradiaga.

Las palabras de Daniel Otero

Califica de títeres a Francis Hernández y José Francisco Molina

“Lo dije desde el inicio que habían contratado a un par de títeres de Jorge Salomón y de Ernesto Mejía. O sea, en el Instituto Deportivo Marathón no hay ninguna duda al respecto. Y sí, sin lugar a dudas, es una represalia porque lo criticamos. Pero lastimosamente ellos no se dan cuenta que el 99% de los hondureños los critican, no solamente nosotros”.

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Alexy Vega debía ser convocado, asegura

“Estamos tratando con ineptos, entonces con miopes del fútbol. Entonces ellos creen que el que pierde es Marathón, pero quien realmente pierde es el fútbol. Que a mí me digan que Alexy Vega no debe estar en la selección, que a mí me digan que Chuy Pérez no debe estar… o sea, es ridículo. Realmente los que quedan expuestos son ellos con sus decisiones equivocadas. Pero bueno, Dios sabe lo que hace y ellos solo están ahorita sembrando lo que seguramente en un futuro, desgraciadamente, van a cosechar”.

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También los llamó payasos

Los que tomaron la decisión son unos payasos. De ninguna otra forma. No está sujeta a interpretación. Discúlpeme, René, pero eso es: los que tomaron esa decisión son unos payasos. Ellos se ganaron la lotería, o sea, más bien hay que felicitarlos, ¿verdad? Porque vinieron aquí a embobar a… bueno, yo creo que es fácil embobarlos.