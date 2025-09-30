Es tendencia:
Reinaldo Rueda impacta a toda Concacaf con la decisión que tomó con Choco Lozano para enfrentar a Costa Rica

Reinaldo Rueda ha tomado una rotunda decisión con el Choco Lozano a pesar de su mal momento en el fútbol mexicano.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Choco Lozano ya sabe lo que pasará con su futuro en la selección de Honduras.
Choco Lozano ya sabe lo que pasará con su futuro en la selección de Honduras.

Antony “Choco” Lozano no vive su mejor momento como futbolista profesional. En la última jornada de la Liga MX donde Santos Laguna enfrentó a Monterrey salió expulsado.

El hondureño dio una fuerte patada en la cara a Sergio Ramos y vio la tarjeta roja por parte del árbitro. Tras esta acción el delantero ha sido muy criticado.

A pesar de esto, Reinaldo Rueda ha tomado una rotunda decisión con su convocatoria para los partidos contra Costa Rica y Haití por las Eliminatorias de Concacafrumbo al Mundial 2026.

¿Qué hará Rueda con Choco Lozano, que vive un momento bajo en el fútbol?

Fútbol Centroamérica ha conocido que el DT colombiano ha decidio llamar a Antony para los duelos de la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias.

Reinaldo Rueda considera que Choco debe ser respaldado a pesar de no vivir en su mejor versión, además de que lo considera uno de los grandes líderes del vestuario.

Reinaldo Rueda decidió que Choco Lozano va a estar convocado contra Costa Rica y Haití.

Reinaldo Rueda decidió que Choco Lozano va a estar convocado contra Costa Rica y Haití.

De igual forma, Rueda quiere gestionar con el Santos Laguna un permiso para que Lozano venga un tiempo antes a atender el llamado.

Recordemos que por la expulsión ante Monterrey, Choco se va a peder el juego de la jornada 12 ante el América, por lo que el colombiano quiere tenerlo desde antes para trabajar.

Honduras enfrenta a Costa Rica y Haití en la fecha FIFA de octubre y Choco Lozano será parte de la convocatoria de la Bicolor nacional.

