Cruce con Cristiano Ronaldo: Francisco Calvo impacta a Costa Rica con las imágenes que nadie esperaba ver

Este martes 30 de diciembre, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix y compañía visitó al Al-Ettifaq, equipo en el que milita el legionario costarricense Francisco Calvo.

El encuentro terminó con un empate 2-2: el neerlandés Georginio Wijnaldum marcó por duplicado para los locales, mientras que uno de los tantos del conjunto amarillo fue obra del astro portugués, quien continúa acercándose a la histórica barrera de los mil goles oficiales en su carrera.

El cruce entre Francisco Calvo y CR7

Sin embargo, la noticia que más repercusión generará en Costa Rica no es la de la anotación número 957 de Cristiano Ronaldo, sino el cruce que tuvo con Francisco Calvo en medio del partido.

En su cuenta de Instagram, Esteban Astúa, hermano menor del subcapitán de la Selección de Costa Rica, compartió un video desde el estadio donde se aprecia al defensor tico manteniendo una animada charla con la superestrella del fútbol mundial mientras el encuentro estaba detenido.

Más allá de la brevedad de la interacción, lo llamativo es que fue el propio Cristiano quien se acercó a Calvo para dialogar. Segundos después, el duelo correspondiente a la primera división de Arabia Saudita se reanudó y los protagonistas volvieron a enfocarse en su trabajo.

Calvo, firme en Arabia Saudita

En lo estrictamente deportivo, Francisco Calvo fue titular y disputó los 90 minutos del compromiso, recibiendo una calificación de 6.5 según el portal especializado Sofascore.

Desde su llegada al club, el defensor costarricense se ha consolidado como una pieza importante dentro del once inicial, acumulando ya 11 apariciones en la temporada y manteniendo un rendimiento regular.