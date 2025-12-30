Por encima de Flamengo y Boca: Alajuelense logra lo que ningún otro equipo de Costa Rica pudo

La Liga Deportiva Alajuelense cerró el 2025 reafirmando una identidad que fue clave para volver a lo más alto del fútbol costarricense. El título del Apertura, la solidez competitiva durante toda la temporada y la sensación de equipo confiable marcaron un año en el que los rojinegros recuperaron protagonismo tanto a nivel local como regional.

Más allá de los trofeos, uno de los grandes sellos del equipo dirigido por Óscar Ramírez fue el orden defensivo. La Liga construyó su éxito desde atrás, con una estructura sólida, regularidad en el arco y una línea defensiva que respondió en los momentos clave. Esa fortaleza no pasó desapercibida fuera de Costa Rica.

El ranking que tiene Alajuelense arriba

Este martes, SofaScore dio a conocer un ranking que mide a los clubes latinoamericanos que menos goles recibieron en todo el 2025, tomando en cuenta el promedio de anotaciones encajadas por partido. En esa lista, Alajuelense logró un lugar histórico.

El equipo manudo aparece en el tercer puesto del continente, con un promedio de 0.60 goles recibidos por partido, superando a gigantes del fútbol sudamericano y confirmando que su rendimiento defensivo estuvo entre los mejores de toda Latinoamérica.

El ranking que tiene a Alajuelense tercero. (Foto: SofaScore)

Por debajo de Alajuelense quedaron clubes de enorme peso internacional como Boca Juniors (0.67), Flamengo (0.71) e Independiente de Avellaneda (0.71). Incluso, el guatemalteco Municipal aparece más atrás con un promedio de 0.72 goles en contra.

El dato no es menor. Que un club costarricense se ubique por encima de instituciones históricas de Argentina y Brasil refleja el nivel de consistencia que alcanzó la Liga durante el año. La seguridad en el arco, el trabajo colectivo y la disciplina táctica fueron factores determinantes para sostener ese registro a lo largo de toda la temporada.

Para Alajuelense, este reconocimiento estadístico llega como un respaldo a un proyecto que apostó por el equilibrio y que terminó dando frutos: campeonato, solidez y prestigio internacional. En un 2025 donde volvió a reinar en Costa Rica, la Liga también se ganó un lugar entre las defensas más fuertes de todo el continente.