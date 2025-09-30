Erick Puerto, goleador del momento, define el equipo de Centroamérica en que jugará la próxima temporada

Erick Omar Puerto Murillo (23 años) es uno de los mejores jugadores que ha dado la Liga Nacional de Honduras en este torneo Apertura 2025. El delantero de Platense la está rompiendo toda.

Y es que está convertido en un animal del gol y es líder de la tabla de anotadores con 9 anotaciones hechas.

¿En qué equipo va a jugar Erick Puerto?

Esto ha despertado el interés de grandes equipos de Honduras como Olimpia y Motagua. Que han recibido una propia respuesta del jugador de cara a su futuro.

Diario La Prensa confirma que Platense ha renovado Erick Puerto y que de esta forma lo blinda antes las ofertas que le llegan de varios equipos.

Con esta nueva vinculación, el “Tiburón” busca seguir compitiendo en lo alto de la Liga Nacional de Honduras tras su regreso.

Erick Puerto lleva 9 goles en lo que va el Apertura 2025. FOTO: Liga Hondubet.

“Erick Puerto, de gran proyección y considerado uno de los talentos más destacados de la Liga Nacional, ha mostrado regularidad en el torneo local. Sus nueve goles han sido decisivos para que el equipo sume puntos importantes y mantenga aspiraciones en la tabla”, indica La Prensa.

Platense por ahora se mantiene en puestos de liguilla y en su temporada de regreso esperan meterse a la fiesta grande. Erick Puerto buscará seguir anotando goles y quedarse con el premio de ser primero en la Liga Nacional de Honduras.