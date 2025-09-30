Ya es oficial: Honduras le comunica a Costa Rica la dura noticia que lo puede dejar sin Mundial y Piojo Herrera celebra

La selección de Honduras ha sufrido una dura noticia de cara a la fecha tres de las Eliminatorias de Concacaf ante Costa Rica.

La Federación de Fútbol de Honduras ha sido la encargada de comunicar que otro jugador se baja de la convocatoria de Reinaldo Rueda para el 09 de octubre ante los ticos. También se perderá el duelo ante Haití.

La razón de su baja es debido a una sobre carga en uno de sus gemelos. Por este motivo Julián Martínez no estará en el llamado, además, su equipo, el Alverca de Portugal ha decidió que no atienda la convocatoria para que se cuide.

Su reemplazo seguramente será Luis Vega, quien antes de que Julián tomara el puesto era quien dominada la zaga junto a Denil Maldonado, ahora lo tendrá que hacer con Getsel Montes, porque el ‘Káiser’ está lesionado también.

Esta noticia es dura para Honduras porque jugará sin ninguno de sus defensas titulares, algo que le puede costar la clasificación a la Copa del Mundo.

Comunicado de Honduras sobre la lesión de Julián Martínez

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) informa el resultado de los estudios médicos practicados en Portugal al jugador Julián Martínez, integrante de la Selección Nacional.

Dichas valoraciones fueron realizadas por el cuerpo médico de su club en Portugal, tras presentar molestias en la rodilla derecha.

El informe especializado concluye como diagnóstico principal un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que requiere intervención quirúrgica.

El tratamiento establecido es una artroscopia terapéutica de la rodilla derecha, programada por su club.

El pronóstico queda sujeto a la evolución postoperatoria y a la respuesta del jugador durante su rehabilitación, siendo este el factor que determinará el tiempo de retorno a la competencia deportiva.

El cuerpo Técnico de la selección y la Federación de Fútbol de Honduras se mantendrá en comunicación permanente con el club y dará seguimiento cercano al proceso médico y deportivo de Julián Martínez.

Julián Martínez es la tercera baja de la selección de Honduras para las fechas FIFA de octubre, ya que antes se cayeron Denil Maldonado y David Ruíz.